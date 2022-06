Cereali: Ucraina smina i porti se la Russia toglie le navi

L’Ucraina si apre allo sminamento dei suoi porti per consentire la partenza dei cereali bloccati se la Russia ritira le navi.

Kyiv richiede una missione internazionale per garantire che Mosca mantenga l’accordo per far partire il grano bloccato dalla guerra. L’Ucraina è disposta a sminare almeno uno dei suoi porti sul Mar Nero, per stabilire un corridoio navale che le consentirà di esportare la sua produzione agricola, in particolare cereali, il cui blocco dovuto all’invasione russa rischia di creare una crisi alimentare.

Continua la ‘guerra diplomatica’ del grano tra Russia e Ucraina

Ma lo farà solo se la Russia ritirerà le sue navi dal corridoio designato, e verrà dispiegata una missione internazionale con potenza di fuoco, per monitorare che la flotta russa adempia alla sua parte dell’accordo, hanno spiegato fonti diplomatiche ucraine. L’Ucraina è uno dei maggiori esportatori mondiali di grano, orzo, mais e girasoli, ma il blocco navale imposto dalla Russia ai suoi porti – dove prima della guerra restava il 95% delle sue esportazioni – ha reso quasi impossibile per Kyiv soddisfare le vostre impegni.

Ciò ha lasciato i paesi più dipendenti dalla produzione agricola ucraina in una situazione molto delicata, come il Libano (importa quasi il 75% del grano che consuma dall’Ucraina), la Libia (40%), la Tunisia (25%), l’Indonesia (28 %) e Bangladesh (20%). Alla fine di aprile, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, si è recato in visita in Ucraina e ha comunicato al governo di Kyiv la necessità di trovare una soluzione al blocco del grano ucraino.

Da allora, l’Onu ha cercato di avvicinare, senza successo, le posizioni tra Russia e Ucraina, per la quale ha richiesto l’aiuto della Turchia per mediare tra i due Paesi. La scorsa settimana una delegazione russa, che comprendeva personale militare e tecnici, si è recata ad Ankara per discutere la questione. Quindi, il capo della diplomazia russa, Sergey Lavrov, ha assicurato che il suo Paese non ostacolerà il piano proposto dalla Turchia per rimuovere il grano dall’Ucraina fintanto che Kiev acconsentirà a rimuovere le mine dai suoi porti.

In termini generali, il piano è quello di mettere in sicurezza un corridoio navale verso uno dei porti ucraini (probabilmente Odessa), dove le navi sarebbero protette da imbarcazioni provenienti da un paese non belligerante (la Turchia si è offerta di farlo). Tuttavia, il diavolo sta nei dettagli, e nell’evidente sfiducia tra le parti: Mosca chiede di poter ispezionare i mercantili prima che accedano alle coste ucraine, per verificare se trasportano armi, anche se gli ucraini ritengono che possa usare i controlli per effettuare manovre di sabotaggio.

Kiev non si fida di Putin e chiede garanzie

Kyiv richiede anche solide garanzie che la flotta russa non approfitterà di un possibile sminamento dei suoi porti per lanciare un assalto anfibio. Lavrov ha assicurato la scorsa settimana che Vladimir Putin ha promesso di non attaccare i porti ucraini sminati, ma, viste le premesse, nessuno in Ucraina si fida delle parole del presidente russo.

“L’Ucraina accetterebbe di sminare i suoi porti se la Russia rimuovesse il blocco navale e ritirasse la sua flotta dall’area concordata”, ha detto una fonte diplomatica ucraina. Per garantire che le navi russe non tornino in quella zona una volta aperto il corridoio navale, kiev richiede il dispiegamento di una missione navale internazionale, con il potere di usare la forza nel caso in cui la flotta russa contravviene al patto.

Questa missione potrebbe agire sotto l’ombrello dell’ONU o della NATO, entrambe le opzioni sono accettabili agli occhi dell’Ucraina. I colloqui tra le due parti e attraverso la mediazione turca continuano attraverso canali non ufficiali, senza aver prodotto finora risultati, nonostante il tempo e i leader dei paesi più colpiti siano pressanti.

Giovedì scorso, il presidente senegalese e attuale presidente dell’Unione Africana, Macky Sall, ha chiesto che l’Ucraina proceda quanto prima alla rimozione delle mine dal porto di Odessa, altrimenti l’Africa “si troverà in una situazione di carestia che può destabilizzare il continente.

Migliaia di mine piazzate da ucraini e russi

All’inizio del mese, Sall si è recato anche in Russia per chiedere a Putin di sbloccare la situazione del grano ucraino. Perché, una volta raggiunto un accordo, lo sminamento richiederebbe mesi, come hanno spiegato diversi esperti. “Mine marine sono state poste agli accessi ai porti e le uscite di alcuni porti sono bloccate da chiatte e gru affondate”, ha affermato un portavoce dell’Organizzazione marittima internazionale collegata alle Nazioni Unite.

Non si tratta solo delle mine piazzate dagli ucraini nei loro porti per impedire uno sbarco russo – di cui le autorità militari ucraine dispongono di mappe – ma anche di quelle che, secondo Kyiv, i militari russi hanno piazzato intorno alla penisola di Crimea e al Snake Island, di fronte alla foce del Danubio, e attraverso la quale dovrebbe passare un eventuale corridoio per il porto di Odessa.

Gli ucraini non sono sicuri che Mosca fornirà loro piani per lo smaltimento di queste mine. Kyiv stima che circa 22 milioni di tonnellate di grano siano state trattenute nei silos e nei porti dell’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, ostacolando la logistica del raccolto che sta per iniziare. Al momento si sta tentando di spostare la produzione agricola su rotaia e attraverso i porti della Romania che sono raggiunti da terra e piccole imbarcazioni, sebbene la capacità di trasporto sia molto inferiore e l’accesso più costoso.

Ci sono anche più di 80 navi mercantili internazionali bloccate nei porti ucraini, molte delle quali cariche di grano e la maggior parte delle quali sono state abbandonate dai loro equipaggi. Diverse navi mercantili sono state colpite da proiettili nel Mar Nero dall’inizio della guerra, quindi è stata attivata l’assicurazione sulla navigazione nella zona, aumentando ulteriormente i costi di trasporto del grano.