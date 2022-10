Cerchio nero, come toglierlo dalla base dei rubinetti: così il problema è risolto

By

Esiste un metodo per levare il fastidiosissimo cerchio nero dai rubinetti. Ecco come fare per risolvere il problema una volta per tutte.

Chiunque abbia una casa e si dedica alla pulizia di essa tende a trovare delle soluzioni per poter tenerla sempre in modo impeccabile evitando che lo sporco si accumuli e che terribili aloni si formino sui nostri ripiani e oggetti di uso quotidiano.

L’estetica è molto importante sia per una soddisfazione personale perché avere una casa pulita aiuta anche la mente e a vivere meglio nelle nostre mura ma anche per un eventuale visita di amici e parenti evitando così di fare brutte figure.

Rubinetti: ecco come eliminare il cerchio nero

Esistono però dei tipi di sporco che sono insidiosi e che non si riesce quasi mai a levare e nonostante compriamo detergenti e soluzioni dei marchi più famosi ed efficaci questi residui non vengono mai via.

Ci possiamo mettere tanto tempo a strofinare e a consumare l’olio di gomito ma rimane sempre qualcosa che non riesce ad essere eliminata come ad esempio il cerchio nero che si forma attorno ai rubinetti e ai gabinetti.

Questo cerchio, fastidiosissimo alla vista, rimane anche se laviamo assiduamente il rubinetto o il gabinetto ed è dovuto alla presenza del silicone che serve per evitare che ci siano delle perdite di acqua.

L’impossibilità del renderlo lucido è dato dal fatto sia della sua conformazione, in quanto il silicone tende ad annerirsi e sia al fatto che non si può grattare via altrimenti perde la sua efficacia.

Ma non bisogna disperare perché esistono dei trucchetti per far si che questo cerchio nero si riduca della sua intensità e l’ingrediente che più di tutti sgrassa meglio questo alone è l’aceto di alcool.

Questo ingrediente si può utilizzare o spruzzandolo direttamente sul cerchio nero e poi aspettare qualche ora finché poi con una spugnetta non abrasiva andremo a strofinare sulla parte interessata e risciacquare.

Oppure, possiamo impregnare un panno con dell’aceto di alcool e poi poggiare lo stesso sulla base del cerchio per poi lasciarlo agire per qualche ore. In questo modo si leverà anche lo sporco più ostinato ed infatti è tra i metodi più consigliati.

Altri metodi

Esistono anche altri metodi che si possono utilizzare se non si vuole usare l’aceto di alcool per vari motivi che potrebbero essere legati ad una scelta personale o economica e questi prevedono l’utilizzo di un mix.

Questo mix è formato da aceto bianco, più comunemente diffuso in tutte le case e dal prezzo molto economico e da del succo di limone. Una volta uniti i due ingredienti bisogna agire come con l’aceto di alcool.

Quindi o teniamo un panno impregnato attorno al cerchio nero o lo spruzziamo direttamente su di esso, l’importante è che si aspetti qualche ora in modo che gli agenti scrostanti possano agire.

In questo modo il nostro bagno e le altre stanze dove sono presenti i rubinetti potranno tornare a splendere e il fastidiosissimo alone nero del cerchio dei rubinetti e dei gabinetti verrà notevolmente ridotto e ripetendo la procedura più volte, circa una ogni dieci giorni, col passare del tempo, il cerchio nero tenderà a scomparire completamente.

Bisogna però fare molta attenzione alla sua manutenzione, perché come già precedentemente spiegato, questo cerchio si forma per via del silicone e andando a lavarlo assiduamente questo potrebbe tendere a staccarsi.

E con del silicone in meno l’acqua tenderà a non trattenersi e quindi i problemi potrebbero essere maggiori rispetto a quello del cerchio nero. Quindi è sempre utile avere cura della propria casa ma bisogna sempre agire senza mai abbondare altrimenti ci si ritrova a dover far i conti con altri problemi ancor più dispendiosi di tempo e denaro.