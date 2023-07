Centauro travolto e ucciso da un’auto pirata a Roma: ricerche in corso

Incidente mortale questa mattina a Roma, dove un centauro di 51 anni ha perso la vita a causa di un’auto pirata. Il conducente si sarebbe allontanato senza prestare i soccorsi e le forze dell’ordine lo starebbero in queste ore cercando. Alcuni testimoni dicono di aver visto alla guida una donna.

Tragico incidente questa mattina a Roma in zona Aurelio: un centauro ha perso la vita dopo esser stato travolto dal conducente di un’automobile. L’individuo al volante si sarebbe allontanato senza fornire alcun tipo di soccorso. I mezzi del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimare il motociclista di 51 anni, ma per lui è stato tutto inutile. Ora la polizia di Roma sta cercando il pirata della strada che, stando ad alcuni testimoni, potrebbe essere una donna.

Auto pirata travolge e uccide un centauro a Roma

Un motociclista di 51 anni ha perso la vita oggi a Roma, in via Casale San Pio V, intorno alle 8.30 di mattina, dopo esser stato travolto da un’auto che ha poi fatto perdere le sue tracce, non prestandogli i primi soccorsi. Sul posto sono giunti i mezzo non solo del 118, ma anche del XIIIesimo Gruppo Aurelio della polizia locale. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo, italiano, è deceduto prima di essere trasportato in ospedale.

Gli agenti stanno effettuando i rilievi e transennato la zona, e nei pressi del civico 20 hanno trovato un fanalino bianco che apparterebbe alla macchina responsabile dell’incidente. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto una macchina di color bordeaux, con a bordo una donna, allontanarsi dal luogo della tragedia, senza prestare aiuto al centauro coinvolto. Una nota con la descrizione della vettura è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio a Roma.

In aggiornamento