Cellulare al 100% senza corrente, solo se lo lasci qui lo ritrovi carico l’indomani

Se il cellulare è senza corrente basterà lasciarlo in questa posizione e in questo luogo, per ritrovarlo carico.

Nonostante la dipendenza dal cellulare, esistono soluzioni creative per caricare il cellulare senza corrente. Ricorda sempre di pianificare in anticipo e di avere una soluzione alternativa a portata di mano per rimanere connesso anche quando la corrente è assente. Ma come fare? È semplicissimo.

Come caricare il cellulare senza corrente?

La dipendenza dal cellulare è ormai diffusa e quando ci troviamo senza energia elettrica, può diventare un problema. Tuttavia, esistono metodi alternativi per caricare il tuo cellulare anche senza corrente a disposizione.

L’energia solare è una delle fonti di energia più accessibili e sostenibili. Se hai accesso alla luce solare, puoi utilizzare un caricabatterie solare per ricaricare il tuo cellulare. Questi dispositivi sono dotati di pannelli solari che trasformano la luce del sole in energia elettrica. Basta collegare il caricabatterie solare al tuo cellulare e lasciarlo esposto alla luce solare diretta per ottenere una ricarica graduale.

Se sei disposto a mettere un po’ di impegno fisico, puoi ricorrere a un caricabatterie manuale. Questi dispositivi funzionano tramite un meccanismo a manovella che, quando azionato, genera energia elettrica. Collega il caricabatterie manuale al tuo cellulare e aziona la manovella per generare la corrente necessaria a caricare il dispositivo. Anche se richiede un po’ di sforzo, questa soluzione può essere molto utile in caso di emergenza.

Se hai accesso a un’automobile, puoi utilizzare il caricatore per auto per ricaricare il tuo cellulare. Collega il caricabatterie del cellulare alla presa accendisigari dell’auto e lascia che la batteria del cellulare si carichi durante il tragitto. Ricorda di non lasciare il motore dell’auto acceso per un lungo periodo di tempo, in modo da evitare il consumo eccessivo di carburante.

Un’altra soluzione efficace è l’utilizzo di una batteria esterna. Questi dispositivi portatili sono in grado di immagazzinare energia elettrica e possono essere caricati in anticipo quando hai accesso a una presa di corrente. Successivamente, puoi collegare il tuo cellulare alla batteria esterna per una ricarica immediata. Scegli una batteria esterna con una capacità sufficiente per ricaricare completamente il tuo cellulare almeno una volta.

Metodi alternativi per avere la batteria carica

In situazioni estreme, puoi considerare l’utilizzo di fonti di energia alternative come una candela o una stufa a legna. Ad esempio, puoi posizionare il tuo cellulare vicino alla fiamma di una candela, facendo attenzione a mantenere una distanza di sicurezza, in modo che il calore generato possa contribuire alla ricarica del dispositivo.

È importante ricordare che queste soluzioni alternative possono richiedere più tempo per caricare il cellulare rispetto a una presa di corrente tradizionale. Inoltre, alcune soluzioni come il caricabatterie solare possono essere influenzate dalle condizioni atmosferiche. Pertanto, è consigliabile pianificare in anticipo e avere una fonte di energia alternativa a portata di mano in caso di emergenza.