Divorzio Totti-Blasi, l’ex calciatore rientra in possesso del centro sportivo della Longarina

Stando a quanto riferisce Il Corriere della Sera, entro il 30 giugno Francesco Totti tornerà in possesso del centro sportivo alla Longarina, togliendolo alla famiglia di Ilary Blasi, che ormai da anni lo gestiva, pare senza pagare i canoni d’affitto. Situata in via di Castel Fusano a Roma Sud, il centro è composto dalla Totti Soccer School e da una zona adibita al padel, grande passione dell’ex giallorosso.

Una battaglia senza esclusione di colpi, quella che sta andando avanti ormai da mesi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ex coppia d’oro di Roma. Dopo la decisione provvisoria del giudice, che ha assegnato alla conduttrice dell’Isola dei Famosi la villa dell’Eur, ora ne arriva un’altra che di sicuro non le avrà fatto piacere. Stando al Corriere della Sera, entro il 30 giugno, ovvero meno di due mesi, “Er Pupone” tornerà di nuovo in possesso del centro sportivo della Longarina, zona a sud della Capitale. La proprietà dovrà quindi essere liberata dalla famiglia Blasi, che da anni la gestiva, pare, senza tuttavia pagare i relativi canoni d’affitto.

Totti-Blasi, l’ex capitano della Roma torna in possesso del centro sportivo alla Longarina. Lo sfratto esecutivo dal 30 giugno

La famiglia Blasi dovrà lasciare il centro sportivo di via di Castel Fusano, a Roma Sud, entro e non oltre il 30 giugno prossimo. Questa la decisione presa dal giudice, secondo quanto scrive l’edizione romana del Corriere della Sera. La struttura, al cui interno vede sia la Totti Soccer School che un’area apposita per il padel, era stata acquistata nel 2003 dall’ex calciatore da Angelo Orazi, e finora aveva visto la gestione da parte in particolare della sorella maggiore di Ilary, Silvia, e il di lei marito Ivan Peruch.

Ad avere una quota nell’Asd Longarina, anche il fratello di Totti, Riccardo, e proprio il cognato. Finché non è scoppiata la crisi con Blasi, pare che la situazione fosse “sopportata” dall’ex capitano giallorosso, ma in seguito quest’ultimo ne ha richiesto la restituzione, ricevendo un rifiuto da parte della conduttrice.

A questo sarebbe allora seguita la richiesta di un canone di affitto mensile, anche questo rispedito al mittente. È così che lo sportivo ha deciso di andare per vie legali, e ora il giudice gli ha dato ragione, stabilendo la data dello sfratto per la società entro la fine di giugno. E non è finita qui, poiché il giudice della sezione Locazioni del Tribunale romano si occuperà in seguito anche delle locazioni arretrate dovute. A gestire il centro dovrebbe tornare Riccardo Totti, che era stato messo in disparte dalla famiglia Blasi.

Totti-Blasi, fine di un amore e la lotta in tribunale per la divisione di un impero

Assieme dal 2002, Francesco e Ilary hanno rappresentato una delle coppie più belle dello showbiz, perfetto connubio tra il mondo dello sport e quello dell’intrattenimento. Un colpo di fulmine vero e proprio per Totti, che era rimasto affascinato dalla Blasi dopo averla vista in tv nei panni di una Letterina di Passaparola, quiz show all’epoca molto noto.

Nel 2005, poi, i due avevano fatto il grande passo, convolando a nozze in diretta Sky, lei in dolce attesa del primogenito Cristian, oggi calciatore in erba per le giovanili della Roma. Al bimbo erano poi seguiti anche Chanel e Isabel.

Dodici anni dopo, Ilary si era mostrata complice e affettuosa nei confronti del marito, in occasione del suo addio al calcio giocato, eppure, tempo pochi anni, nell’ambiente erano iniziate a circolare voci di una forte crisi tra loro.

Una realtà diventata lampante poco più di un anno fa, con l’intervista poco convincente a Verissimo con la quale la conduttrice aveva cercato di mettere a tacere i rumors. Nell’estate 2022, poi, l’annuncio con due comunicati disgiunti all’ANSA della loro separazione.

La “lotta” tra Totti e Blasi non riguarda solo Rolex, borsette o scarpe, ma anche la gestione della holding di Francesco, la NumberTen Srl, con immobili per 4 milioni di Euro e che gestisce l’immobiliare Acilia, l’immobiliare Ten e l’immobiliare Dieci.