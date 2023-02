Cattivi odori dagli scarichi, il metodo della bottiglia ripristinerà il buon odore

Cattivi odori dagli scarichi dei bagni? Con il metodo della bottiglia si risolverà un grandissimo problema. Ecco come ripristinare il buon odore in pochissimo tempo. Siamo sicuri che questa tecnica ti aiuterà tantissimo.

Non c’è cosa più bella che avere un WC pulito e profumato. Come fare però quando dagli scarichi fuoriescono cattivi odori? Con il metodo della bottiglia questo problema sarà risolto in me che non si dica.

WC e cattivo odore: come risolvere il problema

Lo sappiamo, anche tu passerai ore e ore ogni giorno a pulire la tua stanza da bagno. È il sogno di tutti avere sanitari non soltanto immacolati ma soprattutto profumati. Quanti prodotti costosissimi hai comprato per ottenere risultati soddisfacenti?

Sicuramente tanti ma nessuno forse ti avrà resa soddisfatta al 100%. Per non parlare poi di quei cattivi e sgradevoli odori che fuoriescono dagli scarichi. Come risolvere questo problema senza ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici?

Ti diciamo che una soluzione esiste ed è anche piuttosto rapida oltre che utilissima. Lo conosci il metodo della bottiglia? Sempre più casalinghe lo stanno utilizzando. Il risultato è sorprendente: in pochi minuti puoi dire addio a tracce o depositi di calcare difficilmente rimovibile, ma soprattutto a cattivi odori che fuoriescono dal tuo WC.

Il metodo della bottiglia per eliminare i cattivi odori

La stanza da bagno è quella che deve essere sempre pulita e immacolata. E’ proprio in questo ambiente che si sviluppano germi e batteri che possono risultare anche dannosi per la salute.

Ecco dunque perché è necessario che sanitari e suppellettili che si trovano in bagno debbano essere accuratamente puliti ogni giorno. Se anche tu dedichi tanto tempo alla pulizia del tuo bagno ma non riesci a risolvere il problema dello sporco, del calcare ma soprattutto dell’odore sgradevole che fuoriesce dagli scarichi, continua a leggere questo articolo.

Oggi ti presentiamo un metodo del quale anche tu non potrai fare più a meno. Conosci il sistema della bottiglia di plastica? Si tratta di una tecnica utilizzata da tantissime casalinghe che non hanno intenzione di ritornare più indietro.

Pronta a scoprire come puoi risolvere il problema della puzza e delle incrostazioni in men che non si dica? Allora iniziamo immediatamente. La prima cosa da fare è buttare tutti i prodotti convenzionali o chimici che hai nel tuo armadietto del bagno, nel cestino.

Il sistema che ti presentiamo è efficace ma soprattutto realizzato con prodotti naturali. Ecco di che cosa avrai bisogno. Innanzitutto, procurati mezza tazza di aceto bianco. Ad esso aggiungi poi mezzo succo di limone privato di semini e impurità ed inizia a mescolare il tutto.

Versa il contenuto in una bottiglia di plastica e poi fora il tappo per una maggiore comodità: inizia quindi a spruzzare il liquido nella toilette. Ti consigliamo di eseguire questa operazione la notte poiché il composto di aceto bianco e succo di limone dovrà agire almeno per otto – dieci ore.

Il giorno dopo, strofina l’interno dei tuoi sanitari con uno scopino e tira lo sciacquone. Et voilà, non soltanto il tuo bagno sarà perfetto, bianco, immacolato e senza nemmeno una incrostazione ma soprattutto con questa tecnica avrai eliminato i cattivi odori che spesso fuoriescono dagli scarichi.

Visto come con due soli ingredienti naturali puoi cambiare tutto? Abbiamo però per te anche un’altra tecnica che può risolvere lo stesso i problemi di cui poc’anzi abbiamo parlato, ma con ingredienti diversi.

Per neutralizzare gli odori, per esempio, puoi realizzare un composto a base di bicarbonato di sodio, aceto bianco e acqua ossigenata: così ti sbarazzerai in maniera definitiva dei cattivi odori dagli scarichi del bagno.

Come devi procedere? In questo caso i passaggi sono davvero molto semplici: riempi una tazza di bicarbonato di sodio, aggiungi all’interno due cucchiai di acqua ossigenata e mezzo succo di limone.

Versa poi il contenuto nella tua toilette e lascia agire per 15 minuti, dopodiché tira lo sciacquone. Anche in questo caso avrai ottenuto un bagno non soltanto pulito e disinfettato ma soprattutto profumato: gli scarichi dei tuoi sanitari torneranno a odorare di pulito. Prova anche tu questo sistema: non tornerai più sui tuoi passi.