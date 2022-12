Catania, morto il 13enne travolto da un’auto due settimane fa: il tragico epilogo emerge dagli aggiornamenti sul dramma diffusi dalla stampa locale.

Il piccolo, Thomas, è deceduto dopo due settimane trascorse in ospedale, ricoverato e in coma dopo il terribile incidente che lo avrebbe visto travolto da una macchina nella città siciliana.

Morto il 13enne investito a Catania: l’incidente due settimane fa

La tragedia che avrebbe visto coinvolto Thomas, 13 anni, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, sarebbe avvenuta due settimane fa a Catania.

Il minore sarebbe stato travolto da un’auto in via Acquicella Porto e le sue condizioni sarebbero apparse immediatamente gravissime.

La ricostruzione della tragedia

Secondo quanto ricostruito, il 13enne sarebbe stato centrato in pieno da un veicolo in una delle strade della città.

Nell’impatto avrebbe riportato gravissime lesioni e per circa due settimane avrebbe lottato tra la vita e la morte, nella speranza dei familiari che potesse compiersi un miracolo. Per lui, però, nelle ultime ore la situazione sarebbe precipitata.

Thomas, riporta ancora il quotidiano siciliano, sarebbe stato in coma per tutto il tempo fino all’infausto epilogo.

Il messaggio di un parente della vittima

L’annuncio della morte del piccolo Thomas sarebbe arrivato poche ore fa via social, da parte di un parente del 13enne.

Su Facebook, il dolore di un cugino della vittima che ha deciso di affidare al proprio profilo un ultimo saluto struggente.

Adesso sei con gesù piccolo cuginetto

Sono le parole di un cugino di Thomas, scritte via social, che ricalcano una tragedia sconvolgente.

Il giovane, che invoca maggiori controlli per scongiurare simili accadimenti, parla del dramma che si sarebbe consumato due settimane fa e che oggi registra il peggiore dei finali.

Secondo il suo racconto, il minore sarebbe stato “preso in pieno” da un veicolo “al buio con i fari spenti”.

Il minore investito mentre attraversava la strada

Stando a quanto riporta Fanpage, il piccolo Thomas sarebbe stato investito da un’auto mentre si trovava ad attraversare una strada di Catania.

Nell’incidente avrebbe riportato gravi danni cerebrali e per lui, dopo due settimane di ricovero, non ci sarebbe stato nulla da fare.

In queste ore terribili, sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano sui social alla famiglia dopo il tragico annuncio della scomparsa di Thomas.

Il cuore di Thomas avrebbe smesso di battere poche ore fa, dopo giorni di apprensione ma anche di speranza perché potesse salvarsi e tornare alla sua vita di sempre.

Stando alle informazioni trapelate dopo il dramma che ha visto coinvolto il minore, il piccolo avrebbe compiuto 13 anni domani. Un compleanno che non potrà festeggiare, particolare che aggiunge altro dolore a una vicenda sconvolgente.

Thomas non si sarebbe più risvegliato dal coma. Nonostante le gravissime ferite, tutti avrebbero sperato fino all’ultimo di poterlo riabbracciare, purtroppo invano. Inutili gli sforzi dei medici per scongiurare il decesso del 13enne.

Tra i tanti messaggi di vicinanza espressi in queste ore ai familiari della vittima, uno ricorda Thomas come “un bambino eccellente”. I sogni e le speranze di una vita racchiusi in una foto che lo ritrae sorridente e spensierato, come dovrebbe essere ogni bimbo della sua età.