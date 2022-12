Catania: arrestato per aver ucciso un uomo con uno schiaffo

By

Un ragazzo di 18 anni ha ucciso un uomo con uno schiaffo, è avvenuto a Catania e il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite in strada. Dopo la violenza, il 57enne che ha ricevuto lo schiaffo è caduto a terra privo di sensi, ma nessuno pensava ovviamente alla morte.

Uomo ucciso a schiaffi a Catania

Un uomo di 57 anni è stato ucciso con uno schiaffo da un ragazzo di 18 anni con cui stava litigando in strada a Catania.

Si chiama Domenico Roberto Sciuto il ragazzo che ha compiuto il gesto senza evidentemente l’intenzione di uccidere l’uomo, il quale è caduto a terra riportando un trauma cranio-encefalitico che gli è stato fatale.

Incredulo per quanto avvenuto in pochi minuti, il ragazzo è stato tratto in arresto dalla Polizia di Catania con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

I fatti risalgono all’estate scorsa e dopo mesi di indagini si è deciso per questa sentenza che ha diviso l’opinione pubblica.

Come ricostruisce il quotidiano Today, tutto è avvenuto in piazza Nettuno, sul lungomare Ognina di Catania, nei pressi di un’area giochi attrezzata per bambini.

L’allarme era stato dato da una famiglia che si trovava nel parco, la quale ha visto l’uomo di origini mauriziane che tentava di aggrapparsi a una panchina per rialzarsi ma non ci riusciva e continuava ad accasciarsi a terra fino a non rialzarsi più.

Soccorso e portato in ospedale, è morto pochi giorni dopo e l’autopsia ha confermato quello che già si presagiva dalle riprese delle telecamere di sorveglianza dell’area, ovvero il 57enne era morto a causa di uno schiaffo ricevuto in faccia, il quale ha provocato un importante trauma.

Le telecamere

Fondamentali per ricostruire la dinamica dell’accaduto e portare avanti le indagini, sono stati i filmati degli impianti a circuito chiuso.

Da questi è emerso chiaramente il quadro di quanto accaduto. La Polizia li ha visionati a lungo ed è giunta alla conclusione che il ragazzo ha aggredito e poi abbandonato l’uomo in visibile difficoltà.

Il 18enne che è stato arrestato in queste ore stava litigando animatamente con l’uomo, apparentemente senza ragione. A un certo punto lo ha colpito con uno schiaffo talmente violento da farlo cadere a terra.

Nei video si vede poi che l’aggressore versa sull’uomo un secchio di acqua in faccia per farlo riprendere ma senza successo, così lo prende per un braccio e lo tira fino a farlo alzare.

Lo accompagna verso una panchina nelle vicinanze e lo abbandona lì allontanandosi senza prestare soccorso.

Oltre al reato di omicidio quindi, sussiste anche l’aggravante dell’omissione di aiuto, di cui ora dovrà rispondere davanti al giudice. Nel frattempo è sotto interrogatorio da parte delle forze dell’ordine, per chiarire le motivazioni della discussione.