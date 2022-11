Caso Montesano a ‘Ballando’, la Rai ha avviato istruttoria interna

Sul caso Montesano, cacciato da Ballando con le Stelle, la Rai ha avviato un’istruttoria interna per far luce sulla vicenda: accertare tutti i passaggi.

Come è stato possibile, ci si chiede in queste ore, che la Rai abbia approvato quelle immagini? L’emittente ha avviato i procedimenti per ripercorrere passo passo la vicenda. Intanto Montesano si scusa e chiede incontro con l’Anpi, ma Selvaggia Lucarelli conferma le accuse: “Ha scelto con consapevolezza“.

Montesano-Ballando: la Rai avvia istruttoria interna

Le immagini dell’allenamento di Enrico Montesano sono ancora disponibili su RaiPlay. Lo showman, è stato appena cacciato dal programma Ballando con le Stelle per essendosi presentato alle prove davanti alle telecamere con una maglietta delle X MAS, con tanto di scritta “Memento audere semper“.

Per l’esposizione della t-shirt fascista, l’attore è stato mandato via dal reality dopo le accuse di Selvaggia Lucarelli, e adesso è giallo su come sia potuto avvenire senza un intervento della Rai. L’emittente che trasmette il programma infatti avrebbe visionato la puntata in anticipo, secondo i legali di Montesano.

Inoltre le immagini sono ancora disponibili in rete, e come fa presente la stessa Selvaggia Lucarelli, le prove durano ben 3 ore, “Non si tratta di una toccata e fuga“. Per questo la Rai ha avviato un’istruttoria interna per investigare su come sia stato possibile che il concorrente sia tranquillamente potuto andare in onda davanti alle telecamere.

E intanto le polemiche montano, nonostante le prese di posizione di Sgarbi e Oliviero Toscani arrivati in difesa dell’attore. Si, perché se c’è chi ha sminuito il messaggio della maglia, c’è chi invece la vede come grossa provocazione, anche se la gravità dei fatti potrebbe risiedere proprio nelle responsabilità della Rai.

Il paradosso Rai dopo il caso Fedez

Un paradosso, visto che come fatto notare in queste ore il precedente di controllo di contenuti politici da parte della storica Radiotelevisione Italiana S.p.a. è stata impeccabile.

Molti ricorderanno la denuncia di Fedez, che aveva dovuto mandare in anticipo ai vertici Rai il suo discorso del Concerto del 1 maggio, nel quale il rapper aveva sparato a zero su politici, Lega e diritti civili.

Al momento rimane piuttosto un mistero il motivo della scelta del vestiario di Montesano, che continua a scusarsi e chiede addirittura un incontro con l’Associazione nazionale partigiani italiana. Subito dopo l’indiscrezione lanciata dalla giornalista Lucarelli, l’uomo aveva postato sui social la sua tessera d’iscrizione al partito PSI risalente agli anni ’70, e una foto di Che Guevara, per poi rimuovere il post pochi minuti dopo.