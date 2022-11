Busta paga, 200 euro di aumento a novembre per questi lavoratori: quando arriva

Un aumento in busta paga di ben 200 euro subito a novembre. Chi sono i fortunati e quando arrivano questi soldi?

Novità interessanti per una determinata categoria di lavoratori che si troveranno in busta paga ben 200 euro in più. Arriveranno direttamente a Novembre e sarà sicuramente una boccata di ossigeno, considerando il periodo attuale non proprio positivo. Gli aumenti sono sempre di più e l’inflazione ha raggiunto il 12% azzerando quasi del tutto il potere di acquisto degli italiani. Per questo motivo, nel 2023 ci saranno strumenti e aiuti nuovi che si potranno richiedere mentre quest’anno sono ancora attivi quelli che riguardano l’ex Governo Draghi con la continuità voluta dal Governo Meloni. Facciamo chiarezza?

Bonus 200 euro in busta paga: caratteristiche

Riparte il bonus 200 euro e arriverà direttamente sulla busta paga di novembre 2022. È lo stesso contributo che moltissimi lavoratori si sono visti arrivare nella bolletta di luglio 2022, con esclusione di una buona fetta di lavoratori e dipendenti.

L’erogazione è stata possibile grazie alla presentazione di una autocertificazione consegnata al datore di lavoro, con specifica della titolarità di tutti i trattamenti che vengono specificati nell’articolo 32 Decreto Legge 50/2022. Ecco che questo bonus da 200 euro viene erogato di nuovo a novembre 2022.

È bene specificare che viene erogato una sola volta, anche per quei soggetti che hanno contratti di lavoro differenti. È una somma esentasse che viene rimborsata poi al datore di lavoro grazie al flusso Uniemens.

Come anticipato, questo è un aiuto voluto dal Governo Draghi e poi messo in campo per le famiglie italiane che hanno subito il crollo economico dalla pandemia da Covid in poi.

200 euro a Novembre: a chi arrivano e quando?

In molti si chiedono quando arriveranno questi 200 euro nel mese di Novembre, considerando che alcune categorie non hanno ricevuto i soldi a luglio 2022. Se il datore di lavoro non ha erogato il bonus può farlo ora, controllando se non ci siano stati degli errori oppure omissioni di vario tipo (come requisiti mancanti).

L’INPS ha fornito anche nuove erogazioni tramite la nota 3805 del 20 ottobre, con chiarimento di tutti i comportamenti che i datori di lavoro devono adottare in caso di mancata erogazione: in questo caso di procede nel mese corrente e tutto viene sistemato.

Ci sono stati alcuni casi di mancato pagamento del bonus, dovuto soprattutto all’azzeramento delle retribuzioni del mese di luglio o mancata vaccinazione obbligatoria per il Covid 19.

In questi casi il bonus 200 euro viene automaticamente erogato in questo mese di ottobre, sempre previa autocertificazione. I soldi arriveranno dal 22 novembre in poi secondo quanto definito dagli esperti. Ovviamente, come anticipato, il dipendente dovrà fornire al datore di lavoro il documento di autocertificazione per poter avere i soldi erogati direttamente sul conto corrente.

Il documento può essere dato a mano oppure inviato tramite posta elettronica solo al datore di lavoro o al responsabile dell’ufficio personale preposto.