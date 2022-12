Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per capire l’esatta dinamica dell’incidente di questa notte a Caselle Torinese, dove un’auto si è schiantata contro un muro. All’interno del veicolo quattro giovani, uno di loro purtroppo è deceduto carbonizzato.

L’incidente a Caselle Torinese

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Venaria Reale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente di questa notte intorno alle ore 3. Dalle prime indiscrezioni, a bordo dell’abitacolo vi erano quattro giovani, purtroppo uno di loro è deceduto carbonizzato dopo lo schianto.

Gli altri tre sono riusciti a fuggire dalla macchina in fiamme, mentre il conducente è rimasto bloccato tra le lamiere e non è riuscito a salvarsi. I ragazzi rimasti feriti, secondo le testimonianze, anche se sono stati ricoverati in codice giallo, non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per l’identificazione delle persone rimaste coinvolte e per eseguire gli accertamenti del caso.

La dinamica

I carabinieri di Venaria Reale sono impegnati in queste ore per la ricostruzione di quanto è successo questa notte, intorno alle 3, quando un’auto con a bordo 4 giovani per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un muro dell’ex lanificio, all’angolo tra via Alcide Bona e via Fabbriche.

Fortunatamente non sono state coinvolte altre vetture però il tragico incidente ha registrato una vittima: a perdere la vita il conducente della Ford ka, di proprietà dei genitori. Aveva solamente 18 anni e si chiamava Blendi Halili. Purtroppo, dalle prime indiscrezioni, il giovane è rimasto incastrato nelle lamiere ed è morto carbonizzato.

Sorte diversa per i 3 passeggeri, che sono riusciti a salvarsi, due 18enni e un ragazzo di 16 anni, che sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Secondo quanto riferito dai medici dell’ospedale di Ciriè le loro condizioni di salute non sembrano essere preoccupanti.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Caselle Torinese e della stazione di Torino Centrale, insieme ai carabinieri del comando di Venaria Reale che stanno indagando per la ricostruzione e l’esatta dinamica dei fatti.

Un tragico incidente che poteva registrare un bilancio ancora più grave se ci fossero state coinvolte altre vetture e altre persone nelle ore centrali del giorno.