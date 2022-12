Addio a Terry Hall: il cantante dei ‘The Specials’ aveva 63 anni

È morto a 63 anni Terry Hall, il cantante della famosa band britannica ska The Specials. A darne l’annuncio la band sui social network ufficiali.

The Specials è stata una band britannica molto popolare e conosciuta tra il 1978 e il 1981, fondata nel 1977 è stata una delle massime esponenti del genere musicale 2 tone ska britannico alla fine degli anni 70. Nella serata di ieri l’annuncio sui social della morte del cantante Terry Hall a seguito di una malattia.

Morto Terry Hall a causa di una breve malattia

È morto Terry Hall, cantante dei The Specials, all’età di 63 anni, la causa della morte una breve malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi. A darne l’annuncio i membri del gruppo The Specials con un commovente post sui social network.

The Specials fu una delle band più popolari alla fine degli anni ’70, è stata promotrice e ispiratrice del movimento musicale 2 tone ska nato proprio nel Regno Unito. Terry Hall era il frontman del gruppo già dagli inizi, anche se poi per diverso tempo si era allontanato per seguire progetti personali.

La band ha pubblicato ben 27 album nei suoi anni di carriera. Anni molto travagliati e caratterizzati da una serie di scioglimenti e poi ricongiungimenti nel tempo. Nella tarda serata di ieri il commovente annuncio della morte del cantante Terry Hall che lascia in eredità a tutti noi un importante bagaglio musicale.

Chi era Terry Halls

Terry Halls, cantante della famosa band The Specials, nacque il 19 marzo del 1959 a Coverty nel Regno Unito. Coverty è una località poco fuori da Birmingham. La sua adolescenza non fu delle più facili soprattutto a causa della brutta storia legata agli abusi sessuali che il giovane subì.

Alla fine degli anni 70 si avvicina alla musica e si unisce ad una band punk chiamata gli Squad. Fu grazie a questo percorso intrapreso che venne notato, nel 1979, da Jerry Dammers che è da sempre il tastierista e principale compositore della band The Specials.

Fu quest’ultimo a volerlo come frontman della band e in quel periodo riuscirono a registrare i primi due album: The Specials che uscì nel 1979 e More Specials che uscì l’anno seguente, il 1980. Nel 1981 uscì invece un singolo dal nome Ghost Town.

Questi tre lavori musicali portarono la band al successo e contribuirono notevolmente alla formazione e allo sviluppo del genere musicale chiamato 2 tone ska, che nasce proprio nel Regno Unito e che mixava vari generi musicali tra cui lo ska, il pank e la new wave, in un unico grande stile.

Nel 1981 Hall decise di lasciare la band per fondare una nuova band chiamata i Fun Boy Three insieme ad altri due componenti del gruppo. Anche questa band ebbe un buon successo. In questo periodo scrisse insieme Jane Wiedlin, la chitarrista delle Go-Go’s, la canzone dal titolo Our Lips Are Sealed. Con Jane Wiedlin ebbe una relazione.

Dopo alcune collaborazioni di vario genere decise di formare altre band, The Colourfield e i Vegas, quest’ultima creata insieme a un componente degli Eurythmics, Dave Stewart. Nel 1994 decise di avviare una carriera da solista e collaborò con diversi personaggi della scena musicale tra cui Damon Albarn, famoso cantante dei Blur, altra storica band inglese.

Insieme collaborarono al progetto di Damon Albarn legato alla musica hip-hop per i Gorillaz. Nel 2008 si riunì agli Specials, che si erano già riformati alla fine degli anni ’90 ma senza di lui. Nel 2019 decisero di incidere il loro ottavo album in studio dal nome Encore, il primo disco che riportava alla voce Terry Hall.

Nella serata di ieri, la band ha annunciato attraverso i social newtork la morte del cantante, dovuta ad una breve malattia, in un lungo commovente messaggio.