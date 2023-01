Casa riscaldata con 1 euro al giorno, svelato il segreto: basta bollette salate

Le temperature invernali hanno oramai iniziato a bussare alle nostre porte, motivo per il quale presto ci ritroveremo ad aver bisogno di riscaldare l’ambiente domestico. Quest’anno, però, come non mai, è viva in noi la paura di spendere cifre esorbitanti. Come fare per ovviare a tale problema? Ecco la soluzione.

Tutti siamo a conoscenza, oramai, dell’annoso problema del caro bollette che sta interessando il nostro paese da alcuni mesi a questa parte. Il momento peggiore, però, deve ancora arrivare, perché presto ci ritroveremo a fare i conti con le spese derivanti dal riscaldamento delle nostre case.

Molte famiglie, infatti, sono già in seria difficoltà, e tutti ci stiamo chiedendo come faremo a superare la stagione invernale senza essere sovrastati dal costo dell’energia e del gas. Il governo, fino a ora, ha varato una serie di aiuti per andare in contro a coloro i quali hanno un reddito più basso e, senza dubbio, ciò accadrà ancora. Nonostante ciò, però, la paura è tanta, e l’incertezza su ciò che ci aspetta e su come riusciremo a contrastare il caro bollette la fa inevitabilmente da padrona.

Di recente, però, un giornalista ed economista veneto è riuscito a trovare una soluzione, e attuare un piano per far sì di riscaldare casa e spendere meno di un euro al giorno. Curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutto quello che, a tal proposito, c’è da sapere.

Riscaldare casa con meno di un euro al giorno

Siamo tutti abituati, da anni, a riscaldare le nostre case con i metodi tradizionali, ma a causa degli aumenti che in questo periodo storico si stanno verificando, è necessario riuscire a trovare una soluzione alternativa che ci permetta di stare al caldo e spendere il meno possibile.

Nonostante ciò possa sembrare un’impresa impossibile, in realtà non lo è, grazie all’idea avuta dal giornalista ed economista Giorgio Malavasi. Quest’ultimo, infatti, ha pensato che l’unico modo per far fronte sia al freddo sia al caro bollette risieda nell’energia alternativa e, più precisamente, nei pannelli fotovoltaici.

Il giornalista, infatti, ha provveduto a montare sul tetto di casa sua dei pannelli solari, con delle batterie atte a incamerare l’energia del sole. Ciò che ne è conseguito è a dir poco impressionante.

Stando a ciò che ha constato l’economista, i costi dell’energia in eccesso accumulata – circa seicentocinquanta euro l’anno – vengono pagati dal gestore, mentre il costo netto dell’energia è pari, a grandi linee, a centocinquanta/centosessanta euro l’anno, il che vuol dire solo cinquanta centesimi al giorno.

Questo sistema, dunque, sarebbe di grande aiuto per riuscire a ovviare al problema del caro bollette. È doveroso, però, mettere in conto la necessità di una spesa iniziale più elevata la quale, però, ci permetterà di risparmiare a lungo termine.

Soluzioni alternative

Non tutti, ovviamente, possono permettersi di investire nelle energie rinnovabili e installare i pannelli solari, nonostante il risparmio, nel tempo, sia davvero straordinario. È possibile, però, ricorrere anche a dei pannelli più piccoli che hanno un costo decisamente minore e possono essere posizionati anche sul balcone.

Data la dimensione ridotta, la produzione di energia non è dicerto paragonabile a quella che si otterrebbe con un’installazione completa, ma sarà comunque un aiuto in più per tutti coloro i quali desiderano e hanno bisogno di risparmiare.