Anna Maria Barbera, che fine ha fatto dopo Zelig? Costretta a lasciare la TV

Vi ricordate di Anna Maria Barbera? La comica nota al pubblico come “Sconsolata”. Da anni che non la vediamo più nel piccolo schermo, infatti, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto: scopriamo di più, non ci crederete mai.

Impossibile dimenticarsi di Anna Maria Barbera, la star di Zelig che si è fatta conoscere a milioni di telespettatori come Sconsolata, una donna del sud Italia che si è trasferita al Nord. Con il suo marcato accento meridionale, la famosa comica ha fatto divertire tantissimi italiani con le sue storie divertenti sul suo matrimonio. Sono anni che è sparita dalla televisione, ma che fine ha fatto? Non ci crederete mai, oggi la sua vita è completamente cambiata.

Anna Maria Barbera, nome d’arte Sconsolata, si è fatta conoscere al pubblico nel noto programma comico di Canale 5, Zelig, negli anni 2000. Grazie ai suoi divertenti sketch, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Con lei le risate non sono mai mancate, le sue divertenti avventure hanno fatto ridere il pubblico per tantissimi anni.

Classe 1952, nata il 15 gennaio a Torino, ma è di origini pugliesi. Della sua carriera sappiamo che è iniziata nel 2002 a Zelig Circus nei panni di ‘Sconsy’, una donna del sud Italia che raccontava le sue disavventure matrimoniali, fu un successo incredibile.

In quegli anni ottenne una popolarità assurda, infatti, nel 2003 è stata al timone di Scherzi a Parte, al fianco di Manuela Arcuri e Teo Teocoli e poi di Striscia la Notizia con Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti.

Ma non solo, perché conquistò anche il mondo del cinema italiano. Fu notata da Leonardo Pieraccioni, infatti, prese parte a diversi film, come Il paradiso all’improvviso, Matriomonio alle Bahamas, Christmas in love, La coppia dei campioni, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me e Matrimonio a Parigi .

Grazie al suo talento, si candidò al David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Anna Maria Barbera ha alle spalle una carriera impeccabile. Ma sono anni che non la vediamo più in televisione, per quale motivo? Scopriamo insieme che fine ha fatto.

Anna Maria Barbera, è sparita totalmente dal mondo dello spettacolo italiano. Per quale motivo? Nel corso di un’intervista nel salotto di Domenica In, la comica ha raccontato a Mara Venier, di aver affrontato un periodo molto difficile a causa di un grave lutto. In particolare, la comica ha perso sua mamma.

Non sappiamo se il motivo della sua sparizione in tv sia legato alla scomparsa di sua mamma, ma siamo sicuri che la sofferenza che ha affrontato è stata atroce. Oggi l’attrice, lontana dal piccolo schermo si sta dedicando alla sua famiglia, infatti, ha una figlia di nome Charlotte, nata nel 1987.

Anche lei fa l’attrice e ha un grande talento proprio come sua madre. Senza dubbio la vita di Anna Maria Barbera è cambiata, ma il pubblico non si dimenticherà mai di lei.