Bonus bollette, parte il bonus 3000 euro ma non per tutti: i requisiti per averlo

Arriva il bonus bollette da 3.000 ma non tutti potranno richiederlo: queste sono le categorie e i requisiti per richiederlo subito.

Bonus e novità in questo 2023 che ha preso ufficialmente il via da un mese circa. Stiamo per entrare ufficialmente nel mese di febbraio e ci sono non poche novità che stianno prendendo piede. I bonus che sono stati studiati dal Governo Draghi hanno una scadenza, mentre altri hanno trovato nuova vita nel 2023 grazie soprattutto al Governo Meloni che ha deciso di rinnovarli. Questi aiuti sono stati rielaborati al fine di poter abbracciare una platea molto più ampia di persone. Uno in particolare è da 3.000 euro ed è il bonus bollette per questa categoria di persone.

Bonus bollette, quali sono le novità?

Il Governo Meloni ha deciso di prendere i vari bonus e rielaborarli, facendo in modo – come anticipato – di metterli a disposizione di una platea molto più ampia di persone. Tra questi c’è il bonus bollette, già noto e richiesto durante il vecchio esecutivo a disposizione anche di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Prima lo si poteva richiedere con un ISEE di 8.000 euro circa oppure 20.000 euro al massimo se riguardava una famiglia con quattro o più figli a carico. Non solo, questo limite ISEE riguardava anche i soggetti che avevano in casa un soggetto malato legato ai vari macchinari salvavita.

Man mano le cose sono cambiate, con l’ISEE salito sino ad un massimo di 12.000 euro e lo sconto automatico in bolletta per le famiglie con determinati requisiti. Un aiuto preziosissimo, considerando il fatto che nel 2022 il caro bollette ha decisamente decimato famiglie e imprese.

3.000 euro di bonus bollette per questa categoria

Il nuovo Governo Meloni mette l’accento sul bonus delle bollette e bonus sociale, facendogli cambiare pelle e dando dei fattori aggiuntivi per tutti. Giorgia Meloni ha evidenziato di voler mettere uno stop a questo aumento delle bollette, ma allo stesso tempo di voler anche continuare a dare un aiuto concreto a tutti coloro che ne avessero bisogno.

L’ISEE è salito sino ad un massimo di 15mila euro, così che ci possano essere più famiglie a richiedere questi bonus e aiuti. Dall’altra parte, i cittadini hanno potuto notare il taglio netto al reddito di cittadinanza, con meno erogazioni e un cambio di regole generale.

Per quanto riguarda il bonus bollette da 3.000 euro, questo viene erogato solo ad una categoria specifica di dipendenti. Stiamo parlando del rimborso utenze pensato ed erogato direttamente dalla “BigMat Catti Valerio”, azienda italiana leader di Chiozza.

Questa è una di quelle aziende che possono quindi erogare un aiuto molto importante per i dipendenti, come aiuto concreto per il pagamento delle utenze di fine mese. 3.000 euro è sicuramente una cifra che non passa inosservata e i dipendenti si sono dichiarati molto fortunati.

Come loro, anche altre aziende italiane hanno approfittato dell’incentivo distribuendo il bonus ai propri dipendenti. Un aiuto ancora valido nel 2023 grazie all’accordo con il Governo Meloni.