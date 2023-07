Caronte bis irrompe in Italia, non c’è pace per queste regioni: arrivano 48 gradi

Previsioni meteo, Caronte bis irrompe in Italia, queste regioni dovranno fare i conti con temperature record. Ecco dove arrivano 48 gradi.

Estate 2023, rovente e torrida come non mai: in queste regioni si toccheranno 48 gradi. Sta per fare il suo ingresso in Italia Caronte bis. Ecco che cosa succederà a breve in queste zone dello Stivale.

Temperature record in Italia

Temperature così alte come quelle delle ultime settimane non si registravano in Italia da anni. Gli stessi meteorologi sono ancora tutt’oggi sorpresi per l’arrivo di questa estate – giunta in ritardo sicuramente – che è causa di preoccupazioni ambientali.

In quasi tutte le regioni italiane, anche in quelle settentrionali, da giorni le temperature oscillano tra i 35 e i 42 gradi. Solo da qualche ora al Nord, violenti nubifragi, grandinate e trombe d’aria stanno destando preoccupazione.

Al Sud invece la situazione è completamente diversa ma comunque non migliore. La Sicilia sta bruciando. Nella città di Palermo le alte temperature hanno provocato incendi terribili che hanno devastato sia territori che riserve naturali.

Insomma, la situazione meteorologica è piuttosto particolare e delicata. A preoccupare gli esperti del tempo, più che i nubifragi e i temporali che sono solo di passaggio, è il caldo eccessivo che sta provocando non pochi danni all’uomo e all’ambiente.

La situazione non migliorerà. Ecco che cosa sta per succedere: arriva Caronte bis in Italia e porta con sé 48 gradi in queste regioni.

Caronte bis irrompe in Italia: 48 gradi in queste regioni

Il caldo rovente di queste settimane non terminerà a breve. Le ultime previsioni meteorologiche preoccupano non solo gli esperti del tempo ma anche gli abitanti italiani. Caronte bis irrompe in Italia e porta in queste regioni 48 gradi.

Vediamo chi dovrà prestare massima attenzione. Le zone che stiamo per elencare sono quelle che rientrano nella lista da bollino rosso.

Nei prossimi giorni, a causa di un ciclone proveniente dall’Africa subsahariana, si raggiungeranno temperature record che oscilleranno tra i 44 e i 48 gradi, in Sardegna, Sicilia e Puglia.

In altre regioni centrali e meridionali, per esempio in Campania, sebbene il caldo continuerà ad essere il protagonista del quadro climatico, le temperature non saranno così roventi. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, non supereranno i 34 gradi.

Questa nuova ondata di calore durerà almeno una settimana. Che cosa accade invece nelle regioni settentrionali? Al Nord la situazione climatica è decisamente diversa. A partire da giovedì 27 luglio, un blocco di aria fresca provocherà una drastica riduzione delle temperature di almeno 8 gradi ma anche temporali e grandinate.

Vento forte, poi, potrebbe provocare danni in queste regioni: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Nel resto dello Stivale invece, il caldo continuerà a dominare l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto. Poi un nuovo “break temporalesco”, così definito dai meteorologi porterà un po’ di fresco in quasi tutte le regioni d’Italia.

La tregua dal caldo rovente durerà fino al 14 agosto: a Ferragosto, Caronte bis lascerà il suo posto a un nuovo ciclone africano pronto a rendere ancora più rovente questa estate che sarà indimenticabile ma che soprattutto sarà ricordata come una delle più torride e afose della storia climatica italiana.