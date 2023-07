Caro benzina, arriva la pessima notizia per questi conducenti italiani: la novità

Il costo della benzina è in aumento e si prevede che raggiungerà il suo picco proprio nel mezzo dell’estate. Ecco quali cifre dovrebbe sfiorare.

Anche quest’anno, si prevede che aumenterà il costo del carburante delle auto. Ma scopriamo quali sarebbero i motivi dell’aumento e quali importi sfiorerà.

Costo della benzina in aumento

Da giorni circola la notizia che il costo della benzina sarebbe in aumento. La news sta mandando in crisi gli automobilisti del nostro Paese, che spesso nella stagione estiva usano ancor di più il loro mezzo di trasporto.

Oltre che per andare a lavorare, infatti, in molti lo utilizzano anche per spostarsi in località di montagna o di mare nel fine settimana, per sfuggire dalla calura della città. Ciò porta, spesso, a un aumento dei consumi. Il fatto che il costo della benzina è in aumento significa che molti italiani dovranno rinunciare ai loro momenti di svago o addirittura ad andare a lavoro.

Ma come mai la benzina sta nuovamente aumentando il suo costo? In molti credono che ciò dipenda da numerosi fattori. Uno di questi potrebbe essere la decisione di aumentare i tagli alle estrazioni della materia prima, per un totale di 3,66 milioni di barili al giorno e per ben 1,4 milioni di barili nel 2024.

L’obiettivo è quello di rendere questo mercato più stabile. Peccato però che, secondo alcuni, ciò provocherebbe anche un rincaro della materia prima. E poi ancora anche la Cina influirebbe nell’aumento del costo della benzina, visto che è il Paese del mondo che ne consuma di più e che provoca un costante aumento e una diminuzione dei prezzi.

Ma quali sarebbero le cifre che la benzina potrebbe arrivare a sfiorare? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Quali cifre sfiorerà

Non si sa ancora con certezza quale sarà il costo totale della benzina dei prossimi mesi estivi. Secondo alcune previsioni, però, il suo prezzo aumenterà e potrebbe raggiungere addirittura la media di 2 euro al litro.

Lo stesso potrebbe valere per il diesel, che potrebbe costare tra i 1,7 e 1,8 euro al litro. Tutto è ancora da vedersi, ma aumenta la probabilità che sarà questo il costo finale della benzina già tra qualche settimana.

Gli italiani, quindi, non potranno fare altro che adeguarsi a quest’aumento dei prezzi e cercare di risparmiare il più possibile. Al contrario, andranno probabilmente incontro a una crisi che potrebbe mettere a dura prova le loro finanze nell’arco di vari mesi.

Già si prevede che saranno tantissimi i cittadini del nostro Paese che si metteranno in fila per fare il pieno prima che i prezzi della benzina diventino troppo alti. Ormai gli italiani non possono neppure più fare affidamento sul taglio dell’accisa del quale avevano goduto fino a qualche tempo fa.

La speranza di molti è che il costo della benzina inverta la sua tendenza e scenda piuttosto che salire. Purtroppo, però, le previsioni degli esperti non promettono bene. Si prevede, infatti, un’estate piuttosto complessa sotto questo punto di vista.