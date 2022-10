Carne, scatta il richiamo dal Ministero: perché dovresti riportala indietro

By

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo da parte degli operatori di alcuni lotti di carne a causa di una “Non conformità microbiologia“. Proprio per questo chiunque abbia acquistato i lotti che vi elencheremo tra poco non dovrà consumarli e riportarla al punto vendita: scopriamo tutti i rischi.

Il richiamo alimentare è una procedura obbligatoria a carico dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA). Secondo la legge, se il prodotto è in commercio, l’Osa è costretto ad informare i consumatori in maniera efficace e spiegare il motivo del ritiro, richiamando i prodotti contaminati e acquistati dal cliente. Un prodotto che non rispetta la tutela della salute deve essere obbligatoriamente ritirato dal mercato.

Nelle scorse ore, il Ministero della Salute si è impegnato a segnalare il ritiro di alcuni lotti di un noto prodotto alimentare. Ma di quale alimento si tratta? Stiamo parlando di un tipo di carne conosciuto, di una marca nota: scopriamo di più.

Il Ministero della Salute annuncia il ritiro: tutti i rischi

Nelle scorse ore, il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso del ritiro di alcuni lotti di un prodotto a base di carne, già molto conosciuto sul mercato. La causa di questo richiamo è una non conformità microbiologica, quindi un rischio microbiologico.

Non è stato l’unico richiamo in questi giorni, infatti, proprio poco tempo fa, il Ministero della Salute ha già annunciato il ritiro di alcuni lotti di Tramezzini al salmone e alla maionese del noto marchio Gli Allegri Sapori, per via di alcune tracce del batterio della listeria. Ma ora scopriamo di più sui lotti di carne che sono stati ritirati nelle scorse ore.

Carne: quali lotti sono stati ritirati

Il Ministero della Salute ha richiamato diversi lotti di porchetta di Ariccia a marchio Selezioni Alta Qualità Iperal. Il nome sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è: Supermercati Iperal S.p.A. Il lotto di produzione ritirato corrisponde al V233557.

Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è CE IT 1019L e il nome del produttore è “Prosciuttificio San Michele SRL“. Lo stabilimento si trova nel comune di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma. La scadenza è prevista per il 14 ottobre 2022.

Il peso/volume del prodotto è di 90 grammi. Il motivo del richiamo segnalato è “Non conformità microbiologia“. Proprio per questo, i consumatori che hanno acquistato la carne al lotto riportato prima, non deve essere consumata e deve essere riconsegnata al punto vendita il prima possibile, esponendo lo scontrino.