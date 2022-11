Carlotta Rossignoli chiude il suo profilo Instagram: “Troppi insulti”

Carlotta Rossignoli decide di chiudere il suo profilo Instagram: probabilmente le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono tutto l’odio e gli insulti ricevuti in questi giorni.

Nei giorni scorsi Carlotta Rossignoli ha fatto molto parlare di sé visto che è riuscita a laurearsi in Medicina, a soli 23 anni, e in tempi da record. Dopo la sua laurea i suoi compagni di corso nonché molte persone hanno dato vita a moltissime polemiche che hanno portato la ragazza al centro dell’attenzione mediatica social. Carlotta Rossignoli ha chiuso il suo profilo Instagram probabilmente a causa dei troppi insulti e di tutto l’odio ricevuto sui social network.

La laurea in Medicina diventata un caso mediatico

Carlotta Rossignoli è una ragazza di 23 anni, originaria di Verona, modella e influencer. Nei giorni scorsi è riuscita a conseguire la sua laurea in Medicina in tempi da record e con il massimo dei voti presso l’Università di Milano Vita-Salute del San Raffaele. Un risultato non da poco e soprattutto in aspettato per i suoi colleghi di corso.

La ragazza in alcune interviste rilasciate, grazie a questo incredibile successo raggiunto, aveva spiegato che questa sua laurea in tempi record era stata raggiunta grazie ad un duro lavoro, ad un’organizzazione precisa e al suo carattere.

Non l’hanno presa però bene alcuni studenti della facoltà di Medicina che frequentavano lo stesso corso universitario di Carlotta, che fin da subito hanno disseminato dubbi e critiche parlando di esami che avvenivano a porte chiuse, dei favoritismi che la ragazza avrebbe raggiunto e dell’impossibilità di svolgere l’intero percorso in quei tempi.

Il percorso di Medicina prevede non solo gli esami ma anche dei corsi aggiuntivi e vari tirocini obbligatori per poter raggiungere la laurea. Da qui è nato il caso mediatico che ha portato centinaia di persone ad accusare pubblicamente la ragazza sui suoi profili social con insulti e critiche di ogni genere.

Ne è nato un vero e proprio caso mediatico che ha spinto la ragazza a chiudere il suo profilo Instagram, probabilmente stanca di tutto l’odio social ricevuto in questi giorni. In un primo momento infatti la ragazza aveva tentato di difendersi parlando di invidia e chiarendo che il tutto il suo percorso era stato svolto rispettando le regole e la legge.

Ma questo non è bastato e le accuse sono continuate anche nei giorni successivi. Gli insulti sicuramente hanno travolto la ragazza che ha deciso di abbondare i social in particolare il suo profilo Instagram che contava circa 16 mila followers.

Burioni e gli altri record di Carlotta

A difesa del percorso universitario di Carlotta è intervenuto il virologo, ormai conosciuto in tutta Italia, Roberto Burioni, che insegna in quella stessa università dove la ragazza si è laureata con 110 e lode.

Burioni ha dichiarato che la ragazza non ha avuto nessuno sconto e nessun favoritismo, e ha anche commentato l’accaduto dicendo: “Non si capisce il clamore suscitato visto che io stesso, che ho impiegato i regolari cinque anni per fare il Classico, mi sono laureato all’Università Cattolica nel lontano 1987 a 24 anni”.

Carlotta non è nuova a questo genere di risultati, già in passato aveva raggiunto un altro importante traguardo, aveva infatti conseguito la maturità classica con il massimo dei voti in soli quattro anni. E per questo grande traguardo aveva ricevuto l’Alfiere del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.