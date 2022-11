Carlo III una furia, drastica decisione in arrivo: anche loro restano senza titolo

Carlo III, che sovrano esigente! Il monarca è deciso a farlo e adesso proprio loro sono rimaste senza un titolo. Chi sono le sfortunate?



Fatte fuori dalla Royal Family inglese: loro private del titolo. Il nuovo Re d’Inghilterra si dimostra privo di clemenza.

Carlo III suscita il malcontento popolare

Da quando, dopo la morte della Regina Elisabetta, Carlo III è al timone della monarchia inglese, tante cose sono cambiate. Il nuovo sovrano d’Inghilterra che il prossimo 6 maggio 2023 verrà incoronato ufficialmente Re della nazione britannica, sta suscitando il malcontento popolare.

Come principe del Galles era amatissimo, tra i reali più apprezzati della Royal Family britannica. Ma da quando tutte le responsabilità e i compiti che un tempo furono di Queen Elizabeth ora pendono sul suo capo, proprio come una spada di Damocle, la situazione è completamente cambiata.

Il marito di Camilla Parker non si sta muovendo nella direzione giusta e i sudditi inglesi non hanno apprezzato alcune delle sue scelte che hanno fatto tanto discutere: è davvero adatto per regnare su una nazione così complicata? Non tutti ne sono convinti.

Carlo III si è mostrato fin da subito come un sovrano severo, rigido e intransigente. L’ultima che arriva dal Regno Unito lascia poi tutti di sasso. La decisione inaspettata fa sparlare l’Inghilterra e il mondo. Cosa ha combinato il nuovo monarca? Ha deciso di togliere proprio a loro due il titolo reale.

Fuori dalla Royal Family: loro perdono il titolo

Con il sovrano Carlo III al potere potrebbe cambiare tutto per la monarchia inglese o meglio la rivoluzione che il marito di Camilla Parker ha intenzione di apportare sotto il suo governo, è già iniziata. Il monarca ha deciso di fare dei cambiamenti importanti non soltanto a livello governativo ma partendo proprio dalla corte. La decisione inaspettata coinvolge due dei membri più apprezzati della Royal Family: stiamo parlando delle principesse di York, Eugenia e Beatrice.

Le figlie di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, potrebbero presto perdere il loro titolo. Per quale ragione? Perché il sovrano si sta accanendo contro le sue due nipotine? In realtà, il papà di Harry e William ha intenzione di snellire la composizione della monarchia e di fare fuori le teste reali che non hanno un ruolo di rilievo all’interno della Royal Family.

Non è un caso dunque, che negli ultimi eventi pubblici le figlie del Principe Andrea non siano apparse. La loro presenza ormai è considerata superflua. Teniamo poi in considerazione il fatto che le due principesse inglesi, a differenza degli altri sovrani, svolgono una professione al di fuori del palazzo reale.

Per esempio, Beatrice lavora nel settore della consulenza e della finanza ed è vicepresidente di Partnership and Strategy. Eugenia, invece, che dovrebbe presto fare le valigie per trasferirsi in Portogallo con il consorte, attualmente è a capo di una Gallery art nel cuore di Londra.

Già in passato si è discusso sulla questione titolo delle due principesse per la condotta riprovevole del loro papà. Il principe Andrea, lo sa tutto il mondo, è stato coinvolto in uno scandalo disgustoso, quello relativo alle molestie sessuali insieme all’amico Epstein.

Il suo modo di agire aveva infangato l’immagine non solo della famiglia reale ma anche delle figlie. Sembra però che il Re Carlo non si sia lasciato intenerire come la Regina Elisabetta che ha continuato a volere a corte le sue nipotine.

Il nuovo monarca potrebbe invece prendere questa drastica decisione e privare le due principesse del loro titolo senza tuttavia estrometterle definitivamente dalla famiglia reale. Eugenia e Beatrice hanno un rapporto infatti molto stretto anche con i cugini Harry e William e con Kate Middleton.

Pare invece essere intenzionato sempre più, Re Carlo, a estromettere completamente dai doveri reali e dalla corte, il fratello Andrea poiché teme che questi potrebbe continuare a provocare guai alla famiglia reale.