Carlos Alcaraz chiude il 2022 da numero 1 del mondo

Con l’eliminazione di Rafa Nadal dalle ATP Finals Carlos Alcaraz ha avuto la certezza di chiudere il 2022 da numero uno del mondo, il giovane spagnolo sta recuperando dall’infortunio e tornerà in campo a gennaio per il primo slam della nuova stagione, gli Australian Open.



Questo a livello tennistico è stato senza dubbio l’anno di Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno spagnolo chiuderà questa straordinaria stagione da numero uno del mondo coronando il sogno di una vita.

L’uscita di scena di Nadal dalle ATP Finals ha ufficializzato il primato del classe 2003 che è stato premiato proprio a Torino per il traguardo raggiunto.

Lo spagnolo però ha affermato di essere comunque rammaricato per l’uscita di scena del maiorchino affermando di non aver mai tifato contro quello che da sempre è il suo idolo assoluto.

Alcaraz ha iniziato il recupero è agli Australian Open tornerà nuovamente competitivo e pronto a conquistare il suo secondo major in carriera.

Rafa sembra ormai aver perso smalto ed energie fisiche, nel 2023 la grande sfida potrebbe essere quella tra il giovane fenomeno spagnolo e Novak Djokovic, unico tennista che al momento sembra avere la possibilità di battere il nuovo numero uno del mondo.

Alcaraz chiude il 2022 da numero uno del ranking ATP

Sorridente e sicuro dei propri mezzi Alcaraz ha ricevuto a Torino il premio per aver chiuso la stagione da numero 1 del mondo, ai microfoni ufficiali ATP però il classe 2003 ha rivelato di non aver mai fatto il tifo contro Nadal, da sempre suo idolo e fonte di ispirazione.

Il campione spagnolo ha ammesso di aver invece fatto il tifo per Djokovic, collega con il quale ha stretto fin da subito un bellissimo rapporto di amicizia.

A soli 19 anni dunque Alcaraz si è preso la scena del tennis mondiale conquistando gli US Open e prendendosi meritatamente la vetta della classifica ATP.

Nel 2023 lo spagnolo dovrà essere ancora più bravo a confermarsi ad altissimi livelli con l’ambizione e l’obiettivo di vincere altri slam e scrivere pagine importanti nella storia di questo sport.

Il calo fisico dimostrato da Rafa Nadal nelle ultime settimane è decisamente preoccupante, giunto a 36 anni il fenomeno maiorchino potrebbe decidere di concludere qui la sua carriera, ipotesi che sta circolando con frequenza da mesi negli ambienti vicini al tennista più grande nella storia dello sport spagnolo.