Bonus bollette da 500 e 300 euro per questi cittadini: chi può usufruirne

In arrivo bonus bollette da 500 e 300 euro per questa platea di cittadini: ecco quali sono i requisiti necessari per poterne usufruire.

Con il caro bollette luce e gas il Governo Meloni punta ad aiutare molti nuclei familiari che non riescono ad arrivare alla fine del mese e non riescono a fronteggiare il salasso in bolletta. Nonostante l’intervento del precedente Esecutivo di Mario Draghi con l’erogazione di due bonus, uno da 200 euro ed uno da 150 euro, le famiglie italiane non sono mai contente in merito alle agevolazioni previste dallo Stato. Accanto ai bonus statali diverse amministrazioni comunali sono intervenute a sostegno dei nuclei familiari con determinati requisiti economici e con figli a carico.

Adesso è l’ora di dare il benvenuto ad altri due bonus da 500 da 300 euro per le famiglie italiane. Si tratta di agevolazioni che possono essere una valida occasione per risparmiare in bolletta luce e gas. Ad impattare sull’aumento delle bollette energetiche non è solo la ripresa dei consumi post Covid e il perdurarsi del conflitto bellico che dall’Ucraina potrebbe estendersi anche in Polonia, ma anche le mosse speculative messe in atto dagli operatori internazionali.

Stangata bollette energia elettrica: prezzi in continuo aumento

I prezzi della materia energetica continuano a crescere: il picco massimo del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso è stato raggiunto nel mese di agosto 2022. Successivamente, a partire dal mese di settembre, il prezzo è tornato a scendere sotto ai livelli medi nel primo semestre dell’anno.

A causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi delle bollette luce e gas molte piccole e medie imprese e gli artigiani sono stati costretti a chiudere le serrande. È del tutto antieconomico continuare a produrre, i costi della materia energetica sono lievitati. In certi casi, si stima un raddoppio di oltre 500 punti percentuali.

Stangata Bollette e Proroga Bonus sociale nel quarto trimestre dell’anno

Siamo oramai giungi al quarto ed ultimo trimestre dell’anno 2022 ed è stato prorogato il bonus sociale per il gas e l’energia elettrica. Inoltre, sono vietate le modifiche contrattuali unilaterali da parte delle società di fornitura energetica e gli oneri generali di sistema sono stati portati a zero.

È stata tagliata l’IVA trimestrale per il gas metano per uso industriale e civile. Grazie all’intervento dello Stato italiano il prezzo delle bollette è raddoppiato invece che quadruplicato come sarebbe stato nel caso in cui l’Esecutivo non fosse intervenuto nel settore energetico.

Bollette più “leggere” grazie a due nuovi bonus da 500 e trecento euro

Sono in arrivo nuovi bonus bollette ed il potenziamento di quelli sociali. Un nucleo familiare numeroso costituito da almeno quattro componenti potrà beneficiare di un bonus pari a 500 euro. Per richiederlo è necessario presentare un ISEE inferiore agli undici mila euro ed essere residenti nel comune di Taranto, facendo direttamente la domanda tramite sito.

Anche le amministrazioni comunali provano a scendere in campo grazie al potenziamento dei bonus sociali.

I bonus che vengono erogati dai Comuni a favore delle famiglie residenti devono essere in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, che devono essere verificati leggendo le condizioni riportate nel bando pubblicato sul sito istituzionale. La cosa positiva è che oltre al potenziamento dei bonus sociali è prevista la possibilità di cumularli con i bonus erogati a livello centrale da parte dello Stato.