“Carlo non è tuo papà”, bufera a Windsor: dopo 37 anni la sconcertante verità

By

La confidente stretta di Lady Diana finalmente dice la sua sulle voci che girano intorno a uno dei fatti più scandalosi di Windsor: il fatto che Re Carlo III non sia il vero padre del principe Harry. Ma cosa sa davvero questa persona che era molto vicina alla principessa?

La vita di Lady Diana ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo: la Principessa del popolo la chiamavano, proprio perché l’ex moglie del Re Carlo III è stata bravissima in tutta la sua vita a entrare nel cuore delle persone.

Purtroppo, però, il suo matrimonio non è stato come si aspettava: tra lei e Carlo le cose non sono andate bene dal principio e durante la loro relazione ci sono stati molti ostacoli. Si parla molto della vita privata di Lady Di e una delle persone che conosce molti segreti è un’altra donna appartenente alla Royal Family. Proprio svela un segreto di cui tutti continuano a parlare.

Bufera a Windsor: svelato il mistero del padre del principe Harry

Due giovani donne sole, intrappolate nel rigido protocollo reale: parliamo di Lady Diana, madre del principe William e del principe Harry, e di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrew.

Le due mogli reali negli anni ’90 si ritrovarono inserite nella Royal Family e insieme hanno affrontato molte situazioni difficili, diventando anche molto intime. Spesso si sono confidate sulle loro preoccupazioni, non solo coniugali ma anche sulla loro vita e il loro futuro.

Ed è proprio Sarah Ferguson a parlare di uno dei più grandi segreti su cui ancora girano voci e illazioni, ovvero la vera identità del padre di Harry, che per anni si è sospettato che non fosse il Principe Carlo, oggi Re succeduto a sua madre la Regina Elisabetta II.

Come riporta il settimanale tedesco Freizeit Heute, la Ferguson sarebbe a conoscenza del segreto che Diana si è portata con lei nella tomba, una voce di corridoio di cui si parla da anni e anni. Il principe Harry è figlio di Re Carlo III o no?

“Carlo non è tuo padre”, così hanno detto spesso al principe Harry in questi decenni, che però non si è mai fatto scalfire da queste affermazioni. Ma la verità la sanno solo le persone più intime a Diana, come Sarah Ferguson.

Chi è il padre di Harry? Parla Sarah Ferguson

Intorno a questa domanda si sono fatte tantissime supposizioni negli anni, visto che è risaputo che Diana, come suo marito Carlo, ha avuto diverse relazioni extra coniugali durante il suo matrimonio.

Data la mancanza di affetto e amore nel loro matrimonio, Carlo e Diana cercarono conforto altrove: lui sempre eternamente innamorato di Camilla, ora diventata sua moglie e Regina consorte, Diana invece ebbe diversi partner.

In primis ci fu l’istruttore di equitazione James Hewitt, che è stato con Diana per molti anni. In molti hanno visto somiglianze tra lui e il principe Harry, ma Sarah Ferguson nega la possibile paternità.

La “Fergie”, come viene chiamata, dice infatti che Diana non aveva ancora incontrato Hewitt quando era incinta di Harry, infatti secondo un insider l’ex moglie di Andrew afferma che è assolutamente Carlo il vero papà del principe.

Ovviamente, per l’opinione pubblica e il gossip sulla Royal Family, non bastano le parole della duchessa Sarah Ferguson per accettare il fatto.

I rumors continuano a girare, addirittura si parla del cantante Bryan Adams, il rocker canadese, che secondo il maggiordomo di Diana Paul Barrell era spesso ospite a Kensington Palace, dove cercava le attenzioni della principessa.

Sicuramente, questo resterà il mistero più grande sulla Royal Family e sul principe Harry, che intanto ha deciso di intraprendere una vita lontana dai suoi doveri reali.