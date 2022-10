Carlo III, il terribile obbligo imposto dalla regina per diventare Re

By

Carlo III, l’obbligo imposto dalla regina per la sua incoronazione

Carlo III è attualmente il sovrano d’Inghilterra ma non ancora ufficialmente il Re del Regno Unito. La sua incoronazione, che succede alla proclamazione e che lo renderà a tutti gli effetti il monarca e successore della compianta Queen Elizabeth II, si realizzerà solo tra qualche mese.

Si mormora che agli inizi di giugno dovrebbe tenersi l’importantissimo evento durante il quale finalmente il figlio della regina Elisabetta salirà definitivamente sul trono inglese iniziando dunque una nuova era, dopo la chiusura di quella precedente, l’elisabettiana, che ha fatto la storia del Regno Unito e del mondo.

L’evento sarà organizzato nei minimi dettagli e si terrà alla presenza di duemila invitati, tra governatori, politici, nobili e sovrani di altre casate reali. Tuttavia c’è una piccola “clausola” che il futuro Re dell’Inghilterra deve rispettare, e imposta dalla regina Elisabetta, per poter ottenere la corona. Sapete di che cosa si tratta? Per diventare Re, Carlo III è “obbligato” a fare questo.

Che cosa deve fare il sovrano per diventare Re

Tra pochi mesi Carlo III diventerà ufficialmente Re d’Inghilterra. La sua incoronazione deve essere preceduta però da un rito particolare imposto dalla regina Elisabetta. Di che cosa si tratta? Di mangiare la famosa Lamprey pie.

Dal nome potete ben capire che si tratta di una torta, di un dolce che potrebbe suonare anche bene agli occhi dei golosi ma che in realtà, se solo vi andiamo a indicare gli ingredienti con cui viene realizzata, vi si accapponerà la pelle.

La Lamprey Pie è una torta fatta con le lamprede, dal sapore molto particolare. Sapete che cosa sono le lamprede? Dei pesci! Ebbene sì, il sovrano dovrà mangiare una torta realizzata con carne di lamprede, animali particolari e terrificanti che mettono spavento solo a guardarli.

Essi sono considerati grandi predatori, anche tra i più pericolosi del mondo. Vi basti pensare che hanno decimato nei Grandi Laghi la selvaggina ittica. Ritenuti nemici pubblici della pesca, sono pesci con una grande bocca a ventosa e una lunga lingua ispida con cui loro raschiano e strappano la carne di altri animali marini succhiando loro fluidi e sangue.

Questi pesci particolari non ci sono più nelle acque inglesi ma sono numerosi invece nei Grandi Laghi. Ragion per cui la Commissione britannica per la pesca ha deciso di omaggiare l’Inghilterra con questo dono, alquanto curioso, da donare prima alla regina Elisabetta nelle occasioni più importanti che hanno riguardato lei e la monarchia inglese e ora a suo figlio.

L’ultima volta che la regina Elisabetta ha mangiato la Lamprey pie è stato nel 2015, in occasione del suo novantesimo compleanno. Viene considerato un po’ una tradizione dagli inglesi consumare questa torta da parte dei sovrani, quasi come se fosse di buon auspicio per eventi monarchici importanti.

Ora toccherà a Carlo fare la stessa cosa. Anche sua mamma alla sua incoronazione dovette consumare questo dolce. La torta di lampreda ha origini antichissime, fin dalla nascita della monarchia inglese veniva consumata dai sovrani. Pensate che il re Enrico d’Inghilterra si dice che sia deceduto proprio per aver fatto un eccesso di lamprede morendo per intossicazione alimentare.

Oggi a fornire questi pesci alla corona è la città di Gloucester che ha intenzione di fare recapitare, entro giugno, anche a Carlo questo dono particolare che, seguendo l’esempio della sua compianta, il futuro Re dovrà mangiare prima di diventare ufficialmente guida della Nazione.