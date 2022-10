Addio a Eileen Ryan, celebre attrice madre di Sean Penn

By

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa della celebre attrice Eileen Ryan, madre di Sean Penn, morta all’età di 94 anni.

L’attrice statunitense ha preso parte a circa 60 film durante la sua carriera ma anche serie televisive e pellicole dove il figlio era attore o regista.

La morte di Eileen Ryan

Non sono state rese note le cause del decesso dell’amata attrice statunitense che il prossimo 16 ottobre avrebbe compiuto 95 anni, la maggior parte dei quali passati davanti la cinepresa.

Conosciuta per celebri pellicole come “Magnolia” e la commedia “Mi chiamo Sam“, l’attrice di Hollywood matriarca della famiglia di Sean Penn è morta domenica nella sua residenza di Malibù.

Vincitrice di due premi Oscar, la donna è morta domenica scorsa fra i suoi affetti più cari ed è stato il portavoce della famiglia ad annunciarne la scomparsa.

Molti siti autorevoli hanno riportato la sua scomparsa, ad esempio la CNN ha pubblicato un post che la ritrae con il figlio Sean, ricordandola come una veterana del cinema, molto amata da milioni di fan.

Fece il suo exploit nel mondo della recitazione dopo l’incontro con quello che sarà suo marito per 40 anni, il quale era da poco divorziato. Eileen e Leo si conobbero a New York durante uno spettacolo in cui Penn sostituiva un altro attore.

I due andarono a convivere quasi subito e dopo pochi mesi si sposarono. Il loro matrimonio terminò con la morte del regista alla fine degli anni Novanta.

Chi era Eileen Ryan

Figlia di un dentista italiano e di un’infermiera, Eileen nacque da una famiglia cattolica e conobbe negli anni Cinquanta il regista Leo Penn, da cui ebbe tre figli fra cui ovviamente il famoso attore ma anche il cantante Michael Penn.

Il terzo figlio, Chris, aveva anche lui intrapreso la carriera di attore seguendo le orme di famiglia ma una cardiopatia lo stroncò all’età di soli 40 anni.

Recitò come attrice fino agli anni Sessanta per dedicarsi alla vita da madre a tempo pieno ma tornò a recitare nel 1986 apparendo nel film “A distanza ravvicinata”.

Durante la sua carriera è conosciuta principalmente per la partecipazione a serie televisive come “Ai confini della realtà” e “Bonanza” ma dal suo ritorno sulle scene negli anni Ottanta, ha ripreso le sue interpretazioni in una ventina di film.

Fra questi, “Berlino – Opzione zero” diretta dal marito nel 1988. Ancora, ricordiamo “Lupo solitario”, “Tre giorni per la verità” e “La promessa”, tutti firmati dal figlio Sean.

Recitò anche in altre pellicole ma da qualche anno aveva abbandonato definitivamente la carriere, forse per le condizioni di salute dovute all’avanzare dell’età. Lascia una grande eredità cinematografica.