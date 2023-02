Carlo III gli ha tolto il titolo, fuori dalla famiglia reale: cosa sta succedendo

Carlo III ha deciso togliendogli il titolo, così che non possa più riottenerlo. La famiglia reale si è spezzata in due: non ci sarà più il perdono.



Quello che sta succedendo in questo ultimo periodo è molto importante per la famiglia reale, tenendo conto che dalla morte della Sovrana Elisabetta II tutto è cambiato. Se la Regina riusciva a tenere saldi i legami della famiglia, oggi sembra non essere più così. Re Carlo III sta prendendo decisioni drastiche soprattutto nei confronti di chi sembra avergli voltato le spalle. Se il primogenito un giorno diventerà il futuro Re, il secondogenito segue lo stesso mood di Lady Diana e questo non sembra essere corretto per lui e Camilla.

Carlo III: tra decisioni politiche e familiari

Non c’è più nulla da fare, perchè la Regina Elisabetta II con la sua morte ha lasciato lo scettro a suo figlio Carlo III. Dopo anni ad osservare, ora è il momento di agire e dare una sferzata di novità fuori e dentro il Palazzo reale.

In questi ultimi giorni abbiamo potuto vedere non pochi cambiamenti, modi di fare e decisioni che rompono il protocollo e sono lontane da quello che faceva sua madre. Inoltre, il rapporto con il suo secondogenito Harry vacilla e sembra proprio che non si possa tornare indietro.

Secondo i ben informati, il Principe Harry è pronto a far uscire il suo libro di memorie il 10 gennaio 2023. Il titolo previsto è Spare e parlerà della sua vita dal momento in cui è morta sua madre Lady Diana nel 1997.

Il libro sarà pubblicato e tradotto in 16 lingue diverse, così che tutti possano ascoltare la sua voce e la sua verità su tutto. Una parte dei proventi saranno dati in beneficienza, mentre le sue parole apriranno gli occhi a tantissime persone che non sanno quel che accade veramente all’interno di una famiglia importante come la sua.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Harry stava pensando di modificare alcune pagine dopo l’addio alla nonna Regina Elisabetta II. Secondo Vanity Fair, Carlo III attende la pubblicazione del libro e la messa in onda del documentario su Netflix per capire cosa fare con lui.

Però una decisione sembra averla già presa e ora non si torna indietro.

Carlo ha tolto il titolo a Harry: non si torna indietro

In un comunicato ufficiale che è stato postato sul sito della Famiglia Reale Inglese, Carlo III ha preso una decisione importante. Lui sostituirà suo figlio Harry come Capitano dei Royal Marines.

La nota cita:

“Sua Maestà il Re servirà come capo cerimoniale dei Royal Marines, assumendo il ruolo di Capitano Generale. L’annuncio arriva nel 358° anniversario della fondazione del Corpo dei Reali Marines, formatosi il 28 ottobre 1664 durante il regno di re Carlo II”

Harry ha quindi perso questo prestigioso titolo e il posto era a disposizione. In molti non lo sanno, ma nel 2020 è stato costretto ad abbandonare questo incarico e si stava attendendo un sostituto. Il sovrano ha deciso di vestire lui i panni che erano del figlio, comunicandolo a tutti attraverso la nota ufficiale.

Carlo III è felice di poter avere questo privilegio, un ruolo importantissimo che era prima di suo padre Principe Filippo. Nel 2017 il nonno ha voluto dare il suo ruolo ad Harry, per poi vederselo “portare via” per i problemi legati ai dissapori familiari e Meghan Markle.