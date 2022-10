“Carlo è devastato”, rottura definitiva: ora si spera in una riconciliazione

Il Re Carlo III sarebbe devastato per via della rottura definitiva e sembra stia cercando una riconciliazione dopo l’ultimo gesto. Ecco cosa è accaduto.

Dopo la morte della Regina Elisabetta II il suo successore al trono del Regno Unito è Re Carlo III che ha subito sostituito sua madre e la cui incoronazione avverrà il 6 maggio del 2023.

Al suo fianco, ci sarà anche Camilla Shand, seconda moglie del Sovrano sposata nel 2005 e che automaticamente dopo la salita al trono di Carlo è diventata la Regina consorte del Regno Unito.

Re Carlo III: ecco il motivo per cui sarebbe devastato

In questi giorni, dopo i funerali della Regina Elisabetta II si è molto parlato della questione che riguarda Harry e Meghan e del rapporto con il resto della famiglia reale e in particolar modo di quello tra il Re Carlo III e suo figlio.

Sembra che il Sovrano, quando la Regina era in fin di vita aveva chiamato tutti i suoi famigliare al capezzale della donna e alla richiesta di Harry di far venire anche Meghan, Carlo avrebbe detto che non gli sembrava in caso in quanto la non benvenuta.

Per questo motivo, Harry avrebbe fatto ritardo arrivando al Castello di Balmoral soltanto quando sua nonna era già passata a miglior vita e sembra che nei giorni seguenti tra lui e suo padre ci siano state altre discussioni.

Una di questa riguarda il trattamento reale dei suoi figli. Harry infatti, sposato con Meghan Markle dal 2018 ha messo al mondo due figli, Archie e Lilibet e sembra che Re Carlo III voglia snellire la famiglia reale levando ai figli della coppia il trattamento di Altezza Reale.

Questa motivazione, sembra aver mandato su tutte le furie Harry che durante il funerale di sua nonna, la Regina Elisabetta II, non ha cantato l’inno che è tornato ad essere God Save The King per via della salita al trono di suo padre.

Inoltre, in questi giorni sarebbe dovuto uscire un libro autobiografico di Harry che avrebbe svelato alcuni scandali della Famiglia Reale ma l’opera non è stata ancora pubblicata per via di una richiesta della casa editrice di addolcire alcuni capitoli e dello stesso principe che dopo la morte della nonna, ha trovato poco carino pubblicare alcuni contenuti.

Per adesso non si hanno notizie sulla data di pubblicazione del libro come quello del rilascio della docu-serie su Harry e Meghan su Netflix ma quello che sappiamo è che Re Carlo pare voglia riavvicinarsi a suo figlio.

Il tentativo del Re

Katie Nicholl, autrice del libro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, ha rivelato che

“Carlo è assolutamente devastato da quanto successo”

in riferimento ai problemi avuti con Harry dopo il suo allontanamento da Londra.

Sembra infatti che prima di questo episodio, padre e figlio fossero molto complici e che il principe poteva contare sull’appoggio di suo padre, anche se secondo alcuni tabloid non ha mai accettato la presenza di Camilla al fianco del suo genitore.

Di conseguenza, stando alle parole dell’autrice, sembra che Re Carlo III stia facendo di tutto per riallacciare un legame con suo figlio e lasciare da parte tutte le vicende accadute negli ultimi anni.

Però, come ha anche dichiarato il settimanale italiano Diva e Donna, pare che Meghan Markle non abbia intenzione di tornare a Londra e che abbia detto a suo marito che qualora torni in buoni rapporti con la famiglia reale lei sarebbe pronta a divorziare.

Intanto, il 6 maggio 2023, giorno dell’incoronazione di Carlo, sarà anche la data del quarto compleanno di Archie, primogenito di Harry e Meghan e secondo alcuni sudditi la scelta di questo giorno è stato un ulteriore sfregio alla coppia.

Ma lo scrittore Tom Bower, attraverso Page Six ha rivelato che la scelta di Re Carlo di questa data è stata fatta in quanto subito dopo ci sarà l’apertura del Parlamento e lui vorrebbe apparire alla Cerimonia come Re indossando la Corona.