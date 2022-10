Bonus da 550 euro ai lavoratori (una tantum), presenti domanda così

C’è un ricco bonus 550 euro per i lavoratori da richiedere subito. È una tantum ma si può richiedere in questo modo.

Un nuovo aiuto ghiotto per tutti i lavoratori che intendono respirare un pochino di più a fine mese. Si tratta di un bonus (una tantum) da richiedere nell’immediato grazie a questa facile domanda da inoltrare il prima possibile. Ricordiamo che in questo periodo il Governo Meloni sta studiando nuove strategie e strumenti per aiutare i cittadini, ma ci sono ancora dei bonus attivi da parte dell’ex Governo Draghi da prendere al volo prima della scadenza o termine dei fondi a disposizione.

Governo, ci sono delle novità sugli aiuti?

Inutile negarlo, in questo momento la maggior parte delle famiglie si trovano in difficoltà perché non sanno come gestire il budget in considerazione di tutte le spese che arrivano. Il caro vita e il caro bollette sono insostenibili e ci vorrebbe uno stop a tutto quello che sta accadendo, al fine di poter mettere la parola fine ai vari rincari.

I dati degli esperti riportano che una famiglia su 12 è in povertà e nel nuovo anno non ci saranno sicuramente delle novità a riguardo. Gli aumenti non hanno intenzione di cessare, per questo motivo già il Governo Draghi ha messo in pista alcuni aiuti molto interessanti.

Il nuovo Governo Meloni non è da meno e desidera aiutare i cittadini al fine di poter dare una boccata di ossigeno, visto il periodo. Pagare le bollette diventa impossibile e fare la spesa altrettanto: moltissimi hanno già richiesto il bonus 200 euro per novembre e adesso possono richiedere il nuovo bonus 550 euro per i lavoratori.

Bonus 550 euro: come richiederlo

Come anticipato ci sono sempre dei nuovi bonus che possono essere richiesti dai lavoratori. Questo da 550 euro – una tantum – è rivolto a tutti i lavoratori del part time, un tipo di contratto usato dagli studenti o da chi desidera avere una entrata maggiore svolgendo due attività differenti.

In realtà sono tantissimi i lavoratori che hanno firmato questo tipo di contratto, cercando comunque di lavorare seppur con orario ridotto. Con la circolare 115/2022 il bonus è finalmente attivo con il Decreto Aiuti.

L’aiuto in questione può essere richiesto entro e non oltre il 30 novembre direttamente al sito dell’INPS. Basterà accedere al sito ufficiale e autenticarsi con lo SPID:

Prestazioni e servizi Servizi Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche Indennità di una tantum per i lavoratori part time/ciclico verticale

Questa è la strada da seguire per eseguire la domanda ed è bene sapere che il lavoratore non dovrà godere di alcun altro aiuto statale: in caso contrario la domanda da parte dell’INPS sarà negata.

Un altro requisito fondamentale è che nel 2021 il lavoratore non avesse contratti part time in periodi inferiori ad un mese. Ovviamente, sarà l’INPS stesso a verificare tutti i requisiti e i dati di ogni lavoratore.