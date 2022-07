Capolavoro Leclerc, vittoria in casa della Red Bull!

Grandissima vittoria di Charles Leclerc che trionfa in Austria ed espugna il circuito di casa Red Bull al termine di una gara praticamente perfetta riaprendo totalmente il mondiale, secondo Verstappen, terzo Lewis Hamilton.



Si ferma a cinque la striscia negativa di gare senza podio per Charles Leclerc che nonostante i problemi evidenti all’acceleratore nel finale di gara domina la sfida con Verstappen ed espugna il circuito di casa Red Bull mandando un grande messaggio a se stesso ed al mondiale.

Il monegasco conferma cosi le ottime sensazioni mostrate nei giorni di qualificazioni migliorando il secondo posto di partenza e mettendo pressione al campione del mondo Max Verstappen in vista delle prossime gare.

Leclerc, la risposta del campione

Dopo le polemiche delle ultime settimane il pilota della Ferrari risponde da fenomeno assoluto disputando una gara praticamente perfetta riuscendo a difendersi negli ultimi giri dall’attacco di Max Verstappen, costretto ad “accontentarsi” del secondo posto.

Unica nota negativa della giornata il ritiro di Carlos Sainz a causa di una rottura improvvisa alla monoposto, lo spagnolo stava in terza posizione ed aveva accorciato sensibilmente il distacco da Max Verstappen facendo già sognare i tifosi della scuderia di Maranello che speravano in una storica doppietta.

La Ferrari dunque ripaga la Red Bull con la stessa moneta: la scuderia austriaca aveva trionfato nel Gran Premio di Imola e la rossa si è vendicata andando a vincere nel circuito di casa per la scuderia campione del mondo in carica.

Con questa vittoria Charles Leclerc supera il pilota della Red Bull Perez in classifica piloti portandosi al secondo posto a distanza di soli 39 punti dall’olandese.

Dopo questa gara aumentano i rimpianti per una Ferrari che in questa stagione sta finalmente mostrando di aver definitivamente colmato il gap con la scuderia austriaca, il distacco in classifica al momento è da attribuire ad un paio di errori che sono stati fatali, a Montecarlo soprattutto, e che stanno decidendo la stagione.

Domenica prossima, nel Gran Premio di Francia, Leclerc avrà la grande chance di diminuire ancor di più il distacco dall’olandese e giocarsi il mondiale fino alla fine della stagione.

Ottima gara anche per Lewis Hamilton che guadagna la terza posizione dopo un’ottima rimonta.