Cellulare, se c’è questo dettaglio ti stanno intercettando: ascoltano e vedono tutto

C’è un dettaglio particolare che indica se un cellulare viene intercettato durante una conversazione. Andiamo a vedere quale è.

Ogni giorno che passa aumenta il rischio per la nostra privacy. Gli hacker, i competitori, i partner sospettosi e persino le forze dell’ordine monitorano sempre più le persone.

La causa principale di ciò è il progresso tecnologico, in particolare l’avvento di Internet, che, oltre a semplificarci la vita, ha anche reso più semplice l’accesso non autorizzato ai nostri dispositivi mobili.

Basta installare un software spia, noto anche come spyware, per ottenere il controllo del dispositivo, intercettando telefonate, messaggi ed email.

Inoltre, alcuni spyware possono persino tracciare la nostra posizione attraverso le coordinate GPS, fornendo informazioni ingiustificate sui nostri movimenti.

In passato, prendere il controllo del telefono di qualcuno richiedeva un intervento fisico con una cimice, ed era tipicamente fatto dalle forze dell’ordine o dai carabinieri.

Ciò ha comportato il furto del telefono dal proprietario e il collegamento a un laptop o computer. Al giorno d’oggi, invece, è possibile prendere il controllo da remoto di un telefono con una minima conoscenza informatica, svolgendo essenzialmente il ruolo di una spia.

Esistono diverse tecniche per intercettare le chiamate, inclusi vari software progettati per monitorare i telefoni dei bambini.

Se uno di questi programmi viene installato sul telefono di un adulto a sua insaputa, può facilmente svolgere la sua funzione di spionaggio.

Molte persone potrebbero chiedersi se sono monitorate, quindi come puoi determinare se il tuo telefono è sorvegliato dalle forze dell’ordine o da altre parti? Quali sono i sintomi a cui prestare attenzione? Rispondiamo a queste domande.

I codici da inserire

Una rapida ricerca su Internet può restituire numerosi articoli che descrivono in dettaglio l’inserimento di determinati codici sulla tastiera di un telefono cellulare per determinare se è sorvegliato o meno.

Fin dall’inizio, è necessario chiarire che questi codici non hanno assolutamente alcuno scopo quando si tratta del nostro processo di autenticazione.

In genere, questi codici vengono utilizzati per accedere al codice IMEI di un telefono o per verificare se la segreteria telefonica è operativa o meno.

In sostanza, queste tecniche servono come un modo per determinare se un telefono è attualmente sotto sorveglianza.

Uno dei codici utilizzati più di frequente è *#21#, che è un codice di trasferimento di chiamata di base. Se noti che l’inoltro di chiamata è attualmente attivo, indica che le chiamate in arrivo verranno reindirizzate a un altro utente e, di conseguenza, non le riceverai.

Per chiarire, è come se avessi deciso di trasferire le chiamate in arrivo dal tuo cellulare al tuo telefono di casa in situazioni in cui non sei in grado di rispondere col tuo dispositivo mobile.

Quando un telefono è stato intercettato, ci sono alcuni indicatori che possono suggerire un tale evento. Tra questi un’interferenza con il segnale telefonico e un aumento anomalo del consumo di credito.

Non è raro che le vittime di intercettazioni rimangano all’oscuro dell’attività, poiché il loro telefono funzionerà normalmente.

Tuttavia, diversi indicatori possono aiutare a identificare se il proprio telefono, mobile o fisso, viene monitorato.

Questi indizi possono manifestarsi come anomalie rare o ricorrenti prive di spiegazione. Anche se queste anomalie potrebbero non essere necessariamente un segno di spyware, è fondamentale indagarle ulteriormente in quanto potrebbero indicare tale attività.

Per aiutare a identificare potenziali intrusioni, ti consigliamo di esaminare cinque segnali sospetti.

Batteria che dura in modo anomalo

Un’indicazione comune di un telefono che è stato intercettato è l’esaurimento anomalo della batteria.

Trovi che il tuo telefono si surriscaldi eccessivamente anche quando è in modalità standby e la batteria si scarica più velocemente del solito?

Ciò si verifica a seguito del funzionamento nascosto del software spia, che richiede una notevole quantità di energia per funzionare in modo continuo.

Per confermare eventuali cambiamenti significativi nel consumo di energia, si consiglia di condurre un esame approfondito con l’uso di applicazioni web specializzate progettate per testare la durata della batteria.

Due esempi affidabili sono Battery Life per iPhone e AccuBattery per Android, entrambi progettati per monitorare il consumo energetico e identificare eventuali problemi di sistema.

Nel regno degli iPhone, si ha la possibilità di monitorare il modo in cui le singole applicazioni utilizzano la batteria del dispositivo.

Questa funzione è accessibile navigando su Impostazioni e selezionando l’opzione Batteria. Sullo schermo viene presentata una rappresentazione grafica del consumo della batteria del dispositivo nelle 24 ore o nei 10 giorni precedenti.

Scorrendo verso il basso è possibile visualizzare l’esatto utilizzo della batteria di ogni singola applicazione. Combinando queste statistiche, si può acquisire un senso di controllo sull’utilizzo del dispositivo.

Improvvisi malfunzionamenti del dispositivo

È un fenomeno strano, ma resta il fatto che i dispositivi che sono sotto sorveglianza hanno la tendenza a comportarsi in modi particolari.

I bruschi cambiamenti di volume, l’emergere di rumore di fondo, piccoli disturbi elettrici e l’illuminazione spontanea dei display sono tra i problemi improvvisi che possono verificarsi.

Sebbene una singola istanza di questi malfunzionamenti possa non essere considerata indicativa di alcunché, se persistono e si accumulano durante il giorno e la notte, è prudente indagare sulla possibilità di spyware e intraprendere le azioni appropriate per determinare se il telefono è intercettato.

Rumori e interferenze

L’interferenza si riferisce a qualsiasi disturbo elettrico o elettromagnetico esterno che influisce sul segnale, mentre il rumore è qualsiasi energia elettrica indesiderata presente nel sistema.

Entrambi questi fattori possono causare errori nella comunicazione, ridurre la potenza del segnale e, infine, portare a prestazioni scadenti.

È essenziale ridurre al minimo le interferenze e il rumore in qualsiasi sistema per una trasmissione ottimale del segnale e prestazioni affidabili.

Lo spyware utilizzato per monitorare l’attività del telefono può spesso interferire con altri dispositivi di comunicazione come TV e radio.

Un modo per verificare se qualcuno ha accesso a uno smartphone è spegnerlo e avvicinarlo a dispositivi elettronici, osservando eventuali interferenze.

Se ce n’è, potrebbe significare che anche quando il telefono è spento, le frequenze che utilizza il software spia possono ancora essere rintracciate.

Questa interferenza può manifestarsi come degrado audio e visivo man mano che il telefono si avvicina, indicando una vera interferenza.

È importante prestare attenzione alla modalità standby o silenziosa del telefono, poiché non dovrebbe emettere alcun suono. Se ci sono rumori insoliti, è possibile che il telefono sia monitorato.

Lentezza spegnimento e accensione

Uno dei segnali più comunemente rilevati durante le intercettazioni telefoniche è la fase di accensione e spegnimento.

Il processo di accensione e spegnimento può essere lento, specialmente sui dispositivi monitorati.

Tuttavia, questo sintomo non è sempre indicativo di intercettazione, in quanto può derivare anche dall’apertura simultanea di più app.

Per rilevare questa anomalia, si consiglia di ripulire le app non necessarie, chiudere quelle inutilizzate e ottimizzare l’avvio del dispositivo utilizzando strumenti gratuiti come Startup Cleaner.

Solo dopo questi passaggi si dovrebbe verificare un tempo di accensione o spegnimento insolitamente lento che dura più di 10-15 secondi.

Consumo di credito anomalo

I programmi spia hanno la capacità di tracciare e utilizzare il saldo rimanente dei tuoi piani mobili ricaricabili, oltre a monitorare l’utilizzo di minuti, SMS e dati.

Ciò è reso possibile attraverso l’intercettazione e la trasmissione di dati sulla stessa banda fornita dalle compagnie telefoniche nelle mani della spia.

Anche se potrebbe non essere il sintomo più semplice da rilevare, mantenere il telefono inattivo per 48 ore e controllare eventuali dati insoliti o il consumo di credito può essere un’indicazione significativa dell’attività dello spyware o della sua mancanza.

Per evitare di essere rilevati da tali programmi, è importante adottare misure per proteggere il dispositivo e i dati.