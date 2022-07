Canada: la Chiesa cattolica vende 42 proprietà per risarcire vittime di stupri

La vendita, da parte dell’arcidiocesi di San Giovanni di Terranova, comprende 12 templi in Canada, per coprire i risarcimenti di per centinaio di vittime dell’ex orfanotrofio di Mount Cashel.

La Corte Superiore della provincia di Terranova e Labrador (Canada orientale) questa settimana ha autorizzato la vendita di 42 edifici appartenenti all’arcidiocesi di San Giovanni di Terranova, inclusi 12 templi. Le somme ottenute serviranno a risarcire un centinaio di vittime di aggressioni fisiche e sessuali dell’ex orfanotrofio cattolico di Mount Cashel.

Altre chiese potrebbero essere convertite in sedi per altre attività

I giudici provinciali hanno dato il via libera a queste operazioni immobiliari dopo che la ditta Ernst & Young, il supervisore designato, ha presentato una relazione sull’iter di presentazione delle offerte iniziato all’inizio di giugno. Le vendite porteranno a 20,6 milioni di dollari canadesi. Il processo prevedeva 61 immobili, ma solo 42 offerte prese in considerazione sono state presentate ad un prezzo equo. Il prossimo passo previsto dall’arcidiocesi è quello di mettere sul mercato altri 70 immobili ubicati in aree rurali.

Le operazioni devono essere approvate anche dall’organo giudiziario. Molte delle proprietà saranno di proprietà di organizzazioni e gruppi cattolici. È il caso della Basilica di San Giovanni Battista, la seconda chiesa più grande di questa religione in Canada, che passerà nelle mani di una fondazione per continuare ad essere un luogo di culto.

Altre chiese potrebbero essere convertite in sedi per altre attività, una situazione non nuova nel Paese. In una lettera indirizzata ai fedeli, l’arcivescovo Peter Hundt ha indicato che questi sono tempi difficili, ma necessari per “adempiere ai nostri obblighi legali nei confronti delle vittime di aggressioni sessuali e ristrutturarci in modo positivo e sostenibile”.

La Corte d’Appello di Terranova e Labrador ha stabilito nel 2019 che l’arcidiocesi di San Giovanni di Terranova era responsabile dei crimini commessi nell’ex orfanotrofio di Mount Cashel tra gli anni ’40 e ’60 dai membri della Congregazione dei fratelli cristiani. Questa congregazione aveva dichiarato bancarotta nel 1992.

Il caso è stato sottoposto alla Corte Suprema del Canada. Nel gennaio 2021 il massimo organo giudiziario ha confermato che l’arcidiocesi doveva risarcire un centinaio di vittime. L’importo totale è di circa 50 milioni di dollari canadesi (circa 38 milioni di dollari).

La Chiesa cattolica in Canada ha dovuto far fronte ad altre richieste. Il quotidiano Ottawa Citizen ha pubblicato che l’arcidiocesi della capitale del Paese ha avuto almeno 41 procedimenti legali o accordi economici, tra il 1950 e il 2016, in casi di violenza sessuale su minori.

Qui in Canada alcuni gruppi di vittime hanno chiesto di incontrare il pontefice

La Congregazione del Santissimo Redentore ha sborsato 20 milioni di dollari canadesi nell’agosto 2014 per crimini commessi dai suoi membri nel seminario Saint-Alphonse Quebec, mentre i chierici di Saint-Viateur hanno pagato 30 milioni di dollari nel 2016 per attentati in una scuola di Montreal per bambini con problemi di udito. Papa Francesco si recherà in visita in Canada dalle 24 alle 30 di questo mese.

Alcuni gruppi di vittime hanno chiesto di incontrare il pontefice. Questa domenica il Papa ha dichiarato a Roma che si tratta di un “cammino di penitenza” volto ad “incontrare e abbracciare i popoli indigeni”. Il motivo principale della visita papale è ribadire le scuse per il ruolo che la Chiesa aveva nei vecchi convitti per bambini indigeni. Tra il 1883 e il 1996, una rete di 139 centri di questo tipo ha operato in Canada per l’assimilazione forzata dei minori.

Il suo finanziamento è stato effettuato dal governo federale, mentre la sua amministrazione è stata nelle mani di gruppi religiosi (per lo più cattolici). Dietro le sue mura c’era un catalogo di orrori: negligenza, punizioni fisiche, aggressioni sessuali, razzismo, sfruttamento lavorativo. Si stima che più di 6.000 bambini siano morti nei collegi. La scoperta di centinaia di tombe anonime dal maggio 2021 sulla base di queste antiche istituzioni ha causato costernazione all’interno e all’esterno del Canada.