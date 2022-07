Attenta Juve, il Tottenham mette nel mirino Zaniolo!

Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer la Juventus vuole regalare un altro grande colpo a Massimiliano Allegri e l’obiettivo numero uno di Maurizio Arrivabene rimane Nicolò Zaniolo.



Il classe ’99 ha già comunicato la propria volontà di vestire presto la maglia bianconera, l’acquisto di Dybala da parte della Roma potrebbe facilitare la trattativa con i giallorossi che potrebbero decidere di lasciare andare il proprio numero 22 assecondando le sue richieste.

Zaniolo è considerato un talento assoluto del calcio italiano e la Juventus è da anni in pressing sul giocatore. La cessione di De Ligt da parte del club torinese permette ad Arrivabene di poter alzare l’offerta da presentare a Tiago Pinto che chiede circa 45 milioni per il calciatore.

La Juventus proverà a chiudere l’operazione sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, stessa soluzione usata in passato per Federico Chiesa e Manuel Locatelli.

Nelle ultime ore però si è fatto registrare un interesse abbastanza deciso del Tottenham con Antonio Conte che spingerebbe per portare presto Zaniolo a Londra.

Il rischio per la Juventus è che possa generarsi un’asta sul calciatore con i londinesi che avrebbero una disponibilità economica di gran lunga superiore rispetto ai bianconeri.

Zaniolo si allontana dalla Roma

Con l’arrivo di Dybala la situazione Zaniolo potrebbe presto sbloccarsi ed i tifosi si preparano a salutare l’eroe della finale di Tirana.

Il numero 22 dopo i tanti infortuni subiti negli ultimi anni, è tornato al massimo della condizione e nel finale di stagione ha trascinato la squadra di Mourinho portandola anche a vincere la Conference League contro il Feyenoord.

L‘azzurro sarebbe il profilo più adatto per il gioco di Max Allegri, dotato di grande tecnica e fisicità infatti Zaniolo è in grado di ricoprire tutte le zone del tridente offensivo.

Il tecnico livornese potrebbe anche pensare di impiegare il classe ’99 in un insolito ruolo di mezzala, posizione in cui Allegri ha provato giocatori dalle caratteristiche simili a Zaniolo come Hernanes e Bernardeschi.

Nei prossimi giorni vedremo se il Tottenham di Fabio Paratici proverà a dare l’assalto al nazionale italiano che al momento rimane in forte contatto con la Juventus.

Arrivabene ora si concentrerà sul mercato in uscita provando a risolvere il contratto di Aaron Ramsey (con cui sta trattando una risoluzione consensuale) e a trattare le possibili cessioni di Rabiot e Arthur per poi provare a concentrarsi sul colpo Nicolò Zaniolo