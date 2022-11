Campolongo Tapogliano, incidente mortale in A4: tre auto coinvolte

By

E’ gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Campolongo Tapogliano, nei pressi di Udine, sull’autostrada A4, direzione Trieste. In totale tre le auto coinvolte, due le persone decedute e una, invece, è rimasta ferita e successivamente trasportata all’ospedale più vicino in codice giallo.

Il personale sanitario ha soccorso le persone rimaste coinvolte nella carambola tra la provincia di Udine e quella di Gorizia, tra le uscite autostradali di Palmanova e Villesse.

Incidente mortale nei pressi di Campolongo Tapogliano

E’ avvenuto ieri sera, mercoledì 2 novembre, un incidente lungo il tratto autostradale dell’A4, nei pressi di Campolongo Tapogliano, in provincia di Udine. Non si conoscono bene ancora le cause dello scontro.

Gli agenti della polizia stradale si stanno occupando del caso. Il bilancio purtroppo è grave: tre le auto coinvolte, due le persone che hanno perso la vita, una persona trasferita al pronto soccorso in codice giallo, e una quarta ferita in forma lieve.

Questi sono i numeri della carambola avvenuta in Friuli Venezia Giulia, nella serata di ieri. I soccorritori, in circa due ore sono riusciti a estrarre dalle lamiere le persone che si sono trovate coinvolte in questo incidente.

L’ennesimo incidente autostradale

Sono ancora sconosciute le cause dell’incidente mortale di ieri sera lungo l’autostrada dell’A4, in direzione Trieste, nei pressi di Campolongo Tapogliano, in provincia di Udine. Le operazioni di soccorso hanno richiesto sul posto l’intervento di due ambulanze, più l’automedica inviata da Gradisca d’isonzo.

A occuparsi del caso per individuare la dinamica che ha coinvolto tre auto nel tratto al chilometro 499 +200 gli agenti della polizia stradale. Forse una delle vetture coinvolte stava facendo ritorno dopo aver trascorso il ponte di Ognissanti fuori porta.

I bilanci

Purtroppo quello di ieri sera è l’ennesimo incidente autostradale. Ancora una volta sangue nelle strade italiane. Vittime sopra vittime. Prima di questo, avvenuto in Friuli Venezia Giulia, nell’ultimo fine settimana di ottobre appena trascorso, nelle giornate comprese tra il 28 e il 30, il bilancio delle persone che hanno perso la vita è alto, circa 29 i decessi registrati tra automobilisti, centauri, pedoni e persino un velocipedista.

Negli ultimi tre giorni, sotto il ponte dei morti, nessun incidente mortale è avvenuto in autostrada, ad eccezione di quello verificato ieri sera a Campolongo Tapogliano.

Secondo una indagine statistica condotta da ACI e Istat, dal 2021, anno che ha segnato una lenta ripresa dalla pandemia, il numero delle vittime di incidenti autostradali è tornato ad aumentare; nella penisola italiana, l’anno precedente ha registrato 150 mila incidenti stradali, con 2.875 morti e 205mila feriti.