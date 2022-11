“Camilla è tua mamma”, le lettera che testimonierebbe tutto: qual è la verità

Una serie di lettere inattese che mettono in evidenza una possibile verità, nascosta e controversa su Camilla Parker e un presunto figlio in cerca di riscatto.



Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire quali sono gli ultimi sviluppi di questa incredibile vicenda.

Camilla Parker e Re Carlo III, chi è il presunto figlio

Un uomo del Queensland che sostiene di essere figlio di Carlo e di Camilla ha condiviso la sua ultima corrispondenza con la regina, una settimana dopo il suo storico funerale.

Si chiama Simon Dorante-Day e ha attirato i titoli dei giornali di tutto il mondo con le sue affermazioni, che secondo lui sono il risultato di decenni di ricerca. Ora il 56enne padre di nove figli ha rilasciato la sua ultima lettera alla regina, dove aveva fatto appello alla monarca affinché intervenisse in merito al suo caso.

Dorante-Day non aveva mai rivelato il contenuto della sua nota privata fino ad ora, visto che, quando la regina è scomparsa, l’uomo era rimasto deluso dal fatto che la sua voce sarebbe rimasta inascoltata.

Dorante-Day ha spiegato di aver contattato la regina dopo aver contattato il governatore generale del Queensland, la dottoressa Jeanette Young, sul suo caso. Ha poi proseguito descrivendo in dettaglio le affermazioni secondo cui il suo aspetto era stato alterato durante la sua infanzia a causa di una serie di procedure mediche.

Ma quali sono le lettere che testimoniano lo scambio tra lui e la regina e di chi è l’identità della persona che gli aveva rivelato fosse il figlio di Camilla? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

“Camilla Parker è tua mamma”: le lettere dicono la verità?

Una serie di lettere pubblicate in questi giorni hanno scatenato la polemica tra i sudditi reali. Ecco di seguito alcuni scatti dello scambio tra quello che sostiene di essere il figlio di Camilla Parker e la Regina Elisabetta II.

La persona che avrebbe detto all’uomo che fosse figlio di Camilla Parker sarebbe sua nonna.

Dorante-Day affermò, infatti, che sua nonna adottiva – che aveva lavorato per la regina – gli aveva detto direttamente che Carlo e Camilla erano i suoi genitori naturali.

In una recente intervista rilasciata a 7news, l’uomo ha parlato delle lettere e dei ricordi collezionati con Camilla:

“Penso che sia giunto il momento – è tempo che il mondo legga le lettere”

Dorante-Day è nato nel 1966 nel Regno Unito. Quando aveva soltanto otto mesi, venne adottato da una coppia, Karen e David Day. I suoi nonni, Winifred ed Ernest, erano stati dipendenti della la Regina Elisabetta II.

Dopo che la nonna gli disse di essere figlio di Camilla, Dorante-Day cominciò una ricerca che gli mostrò che Carlo e Camilla si fossero avvicinati per la prima volta nel 1965.

Mesi dopo, Camilla se ne andò per almeno nove mesi dall’Inghilterra e Carlo andò in Australia. Una fonte ha affermato che l’ospedale in cui è nato Dorante-Day – come riportato sul suo certificato di nascita – non ha partorito un solo bambino durante il decennio in cui è nato. Si ritiene inoltre che i nomi riportati dai genitori sul suo certificato di nascita fossero “fittizi”.

Dorante-Day afferma che Camilla lo tenne fino all’età di otto mesi, usando i reali e gli ufficiali di protezione per nasconderlo. Continua affermando che quando stava diventando troppo vecchio, è stato deciso che uno degli ex dipendenti della casa della regina – la nonna adottiva di Dorante-Day – lo avrebbe adottato da sua figlia.

Dorante-Day ha detto che ricorda di essere stato portato nelle case intorno a Portsmouth quando era piccolo. Lì passava il tempo con una donna che pensa sia Camilla, mentre gli agenti di protezione ei suoi genitori adottivi aspettavano fuori. Dorante-Day ha detto che il suo nome e il suo secondo nome – Simon Charles – gli sono stati dati dai suoi genitori biologici.

Lettere di Dorante Day: qual è la verità?

Come riporta il sito 7news e altri media come StoryMirror e Ladible, ci sono delle lettere che è il momento che il mondo conosca.

Durante la sua intervista a 7news l’uomo ha dichiarato che aveva deciso di mantenere segrete le lettere per rispetto della regina. Quando è morta, però, Dorante-Day ha pensato che fosse venuto il momento di rivelarne il contenuto.

L’ipotetico figlio di Camilla ha rivelato di essere rimasto deluso dal fatto che la sovrana non gli avesse risposto e davvero triste di aver perso un’opportunità. L’uomo si riferisce al fatto che contava che la regina potesse mediare tra lui e quelli che sostiene siano i suoi genitori veri.

Adesso, Dorante-Day vorrebbe mettersi in contatto direttamente con Carlo e chiedergli addirittura un test del DNA, che provi la loro parentela. L’uomo crede ciecamente alle parole dettegli dalla nonna e non vuole fermarsi. E’ deciso a scalare una montagna, un ostacolo che non gli importa sia Camilla o Carlo, l’importante per lui è dimostrare ciò che lui sa sia vero.