Camion in avaria, coda di 6 chilometri sull’A1

Un camion in avaria sull’autostrada A1 ha fatto registrare un rallentamento, provocando sei chilometri di coda in direzione Bologna. Il rallentamento si è registrato poco dopo le 8.30 di questa mattina, nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima.

🔄 AGGIORNAMENTO Ore 08:53 31/07/2024

A1 MILANO-NAPOLI ➡️ Bologna

CODA di 4 km per veicolo in avaria tra Allacciamento A1/A11 e Bivio A1/Variante di Valico dal km 280 https://t.co/7GUUPeutSd — Muovy di Autostrade per l’Italia (@Muovy_ASPI) July 31, 2024

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante e che la circolazione è in lenta ripresa. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Notizia in aggiornamento.