Camilla Parker non più Regina consorte, Carlo III modifica il titolo: l’indiscrezione

Camilla Parker, novità inattese da Buckingham Palace: proprio lei non sarà più Regina consorte. Cambia tutto all’improvviso, Carlo III modifica il suo titolo.

La moglie del Re Carlo non sarà più “Queen consort”. Il nuovo sovrano inglese stravolge i piani. L’indiscrezione da Buckingham Palace lascia di sasso il mondo.

Cambiamenti a Buckingham Palace

È iniziata la nuova riforma attuata dal nuovo sovrano Carlo III con il quale inizia una nuova epoca storica per il Regno Unito. L’8 settembre 2022, la mamma dell’ex principe del Galles, la Regina Elisabetta, si è spenta dopo 96 anni e 70 di regno.

La monarca ha esalato il suo ultimo respiro in uno dei luoghi che più ha amato nella sua vita, la Scozia: è deceduta nel castello di Balmoral, la sovrana più longeva del mondo, circondata dalle persone a lei più care.

Con la fine dell’era di Elisabetta, cariche e responsabilità incombenti e pesanti si affacciano ora nella vita di Carlo che si ritrova costretto a prendere, talvolta, delle decisioni anche impopolari per il Regno Unito.

Arriva proprio da Londra una notizia che sconvolge tutti: il nuovo sovrano cambia i piani, Camilla Parker, sua moglie, non sarà più Regina consorte. Che cosa sta succedendo in Inghilterra?

Camilla Parker perde il titolo di Regina consorte

Il Re Carlo III stravolge tutti i piani. Arriva l’indiscrezione da Buckingham Palace che fa rimanere tutti di sasso: Camilla Parker non sarà più Regina consorte. Che cosa sta accadendo a corte? Lo scopriamo insieme.

L’8 settembre 2022 muore la Regina Elisabetta e immediatamente Carlo, che per 73 anni è stato “semplicemente” il principe del Galles, si ritrova a governare, in qualità di Re, il Regno Unito.

Di conseguenza, sua moglie Camilla diventa Regina consorte ma ora perderà, si dice, questo importante titolo. Per quale ragione? Secondo quanto riporta il Telegraph, il Re Carlo, insieme allo staff di Buckingham Palace, sta facendo di tutto per rimuovere la dicitura “consorte” dal titolo regale di Camilla in modo che sua moglie possa essere paragonata alle altre regine di diritto che l’hanno preceduta.

Charles III spera di poter ottenere questo importante risultato prima della sua incoronazione che dovrebbe tenersi, secondo alcune voci, il 6 maggio 2023. Prima di Camilla, altre donne della Royal Family hanno governato accanto ai loro uomini con il titolo di Queens.

Pensiamo per esempio a Elizabeth Bowes Lyon, nota anche come Regina Elisabetta I, mamma di Elisabetta II, oppure alla moglie di Giorgio V, Regina Mary di Teck, o ancora alla moglie di Edoardo VII, la Regina Alexandra.

Sebbene tutte queste donne che abbiamo menzionato fossero delle Regine consorti, sono passate alla storia con il solo appellativo di Queens, a differenza di Elisabetta II che era invece Regina regnante in quanto successore di diritto di suo padre, Re Giorgio.

Finora, Camilla non è riuscita ancora a fare questo l’importante “scatto regale” per via della sua poca popolarità tra i sudditi. La Parker non è tra i membri del casato di Windsor più apprezzati della storia ma a poco a poco i sudditi dell’Inghilterra si stanno abituando all’idea che ora sul trono e alla guida della Nazione, c’è e ci sarà ancora lei per tanto tempo.

Sembra però che la proposta di Carlo e dello staff di Buckingham Palace potrebbe trovare terreno fertile per realizzarsi. Camilla potrebbe dunque diventare definitivamente Regina d’Inghilterra e non più Regina consorte.

Prima però di compiere questo passo così importante, è necessario valutare e testare l’opinione pubblica dei sudditi britannici per capire che cosa ne pensino. Intanto Camilla, la sua vittoria più grande l’ha ottenuta.

Lei, che è entrata nella famiglia reale accompagnata da critiche, accuse e polemiche per essere stata per anni l’amante di Carlo, oggi ha ottenuto quello che tante prima di lei speravano di avere delle proprie mani: la corona, simbolo di potere di una storica monarchia.