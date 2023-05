Camilla Parker, lo sfregio a Lady Diana: i sudditi non lo dimenticheranno mai

I sudditi non possono dimenticare lo sfregio commesso da Camilla Parker nei confronti di Lady Diana: è inaccettabile.

Sono passati pochissimi giorni dall’incoronazione ufficiale di Re Carlo III, dinanzi al mondo e agli inglesi che hanno partecipato a questa festa. Nonostante l’attenzione sia stata attirata dalla bellezza della futura Regina Kate Middleton e dal simpatico terzogenito di William – Louis – con le facce buffe, c’è un’altra protagonista. Camilla Parker è diventata la Regina Consorte e un nuovo mondo per lei è iniziato. Uno sfregio nei confronti dell’indimenticabile Lady Diana è stato commesso e gli inglesi non dimenticheranno facilmente.

Camilla Parker, la nuova Regina Consorte

Camilla Parker è da sempre associata al matrimonio naufragato di Carlo e Diana. Una terza donna, una amante e ora la Regina Consorte del nuovo Re inglese. Una vita, la sua, ricca di gossip e colpi di scena sino a quando il destino non l’ha portata nuovamente ad essere al fianco dell’uomo da lei amato.

È stato un lungo percorso, con gli inglesi che la considerano oggi l’effettiva moglie di Re Carlo III seppur mai dimenticando tutto il passato. Lady Diana è intramontabile, il suo ricordo non svanirà mai e il suo sorriso sarà sempre presente nei suoi figli William e Harry.

Un particolare episodio ha scosso gli inglesi, puntando il dito contro la nuova Regina Consorte che sembra far di tutto – secondo i media britannici – per infangare il nome e il ricordo di Diana Spencer.

Lo sfregio di Camilla verso Lady Diana: gli inglesi non dimenticano

Per capire bene l’argomento, bisogna fare un piccolo passo indietro nel passato al 1994. Tutti ricorderanno il bellissimo vestito nero firmato Christina Stambolian. Oggi questo abito è chiamato il Revenge Dress di Lady Diana.

Uno dei primi veri scandali degli anni novanta, firmato da colei che ai tempi era la principessa e la moglie del futuro Re di Inghilterra. Un abito iconico che ha scritto un pezzo di storia, poiché indossato pochi istanti prima che il mondo sapesse del tradimento di Carlo con Camilla.

Quello che in pochi sanno – e che gli inglesi non dimenticano – è quanto commesso da Camilla. Nel 1995 la Regina Consorte si è presentata all’Hotel Ritz di Londra con un abito scuro similare a quello indossato da Diana. Non solo, l’accessorio di spicco era la collana chocker anch’essa simile a quella della Principessa del Popolo.

In quell’anno, Camilla aveva divorziato da Andrew Parker Bowles e pare abbia indossato questo abito per scatenare un vero e proprio scandalo. Insomma, l’attuale moglie di Re Carlo III negli anni non sembra aver fatto le cose per bene e gli inglesi non possono di certo dimenticare queste sue mosse.

Che sia stato fatto appositamente o meno resterà sempre un mistero, ma è chiaro che nessuno potrà mai superare Diana o l’affetto che gli inglesi provano per lei.