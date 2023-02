Lady Diana, 30 anni dopo la triste profezia su Harry e William: si è avverata sul serio

Mentre Re Carlo si prepara ad essere incoronato, una triste profezia di Lady Diana, relativa ad Harry e William rischia di avverarsi. Vediamo di cosa si tratta.

Chi meglio di Lady Diana conosceva il carattere dei suoi figli? Oggi tra i due, Harry e William non scorre affatto buon sangue. Che sia stato già previsto dalla madre?

Lady Diana: la principessa triste

Nessuna principessa d’Inghilterra (o forse del mondo) è stata amata dal popolo come lo è stata Lady Diana. Eppure, come nel corso degli anni ha azzardato la stampa, è stato proprio quell’amore, trasformatasi in ossessione morbosa, ad averla uccisa.

La vita di Lady Diana, infatti, fu spezzata il 31 agosto del 1997, insieme a quella del suo compagno Dodi Al-Fayed a Parigi sotto il tunnel del Ponte dell’Alma. Un tunnel che è diventato tristemente famoso proprio per la sua morte e in cui Harry, il suo secondogenito, è tornato per fare informazioni e scrivere il suo chiacchieratissimo libro Spare.

Più di chiunque altra persona al mondo, Lady Diana era legata ai suoi figli e sapeva quanto i loro caratteri potessero essere diversi. Sapeva i punti forti di Harry come quelli di William e, naturalmente, anche i loro punti deboli. Purtroppo, però, la sua vita di madre è stata troppo breve e non ha fatto in tempo ad accompagnare i suoi ragazzi in un periodo molto delicato della loro vita: l’adolescenza.

Oggi, dopo trent’anni dalla sua morte, si torna a parlare di una profezia che Lady Diana aveva dato relativamente ai suoi due figli. Vediamo di cosa si tratta.

La profezia

La principessa triste, nel corso della sua breve vita da madre, aveva già ben chiaro che tipo di re avrebbero potuto incarnare i suoi due figli, anche se, si sapeva già quando era in vita, che Harry difficilmente sarebbe potuto diventare re. Lo scenario che Lady Diana aveva tracciato per il suo secondogenito, però, era piuttosto diverso.

Del resto, sia William che Harry erano stati educati a diventare re, come avviene per tutti gli eredi al trono d’Inghilterra, siano essi maschi o femmine. Sin da bambini vengono, infatti, educati ed informati di quelle che potrebbero essere le loro responsabilità future. Educazione a cui non possono sottrarsi ma che devono semplicemente accettare.

Lady Diana aveva avuto modo di osservare che William, il suo primogenito, benché fosse ancora molto giovane, stesse diventando sempre più somigliante a suo padre caratterialmente. La superbia era parte integrante del suo essere. Forse perché, anno dopo anno, il ragazzo si era reso conto di avere un grande peso politico ed istituzionale da portare sulle spalle, anche se giovanissimo. Tanto che confidò a sua madre di avere quasi paura a diventare re.

Stando ad alcune voci di corte, Harry era preoccupato dal malessere del fratello, tanto che si trovò più volte a consolarlo. Harry, dunque, somigliava molto di più a Lady Diana e di questo la principessa ne era consapevole. Da questa consapevolezza, scaturì la sua profezia.

Secondo lei, infatti, il suo ex marito Carlo ed il suo primogenito William non sarebbero mai diventati saliti al trono. Ruolo che, invece, sarebbe stato ricoperto da Harry che, in famiglia, per un periodo si meritò il nomignolo di buon Re Harry. La prima parte della profezia non è stata veritiera. Vediamo cosa succederà con il seguito.