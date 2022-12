Camerun-Brasile, probabili formazioni

By

Il Brasile è già certo del passaggio agli ottavi di finale ed oggi sfida il Camerun con l’obiettivo di chiudere il Girone a punteggio pieno ed al primo posto.

Gli africani sono ancora in corsa per il passaggio del turno e per riuscirci devono vincere e sperare di ricevere buone notizie dal match tra Serbia e Svizzera.



Ha vinto e convinto finora il Brasile di Tite e stasera scende in campo ell’ultimo match del girone con l’obiettivo di chiudere il proprio cammino a punteggio pieno e prepararsi al meglio per gli ottavi di finale.

La nazionale verdeoro dovrà rinunciare ancora una volta a Danilo e Neymar, i due dovrebbe rientrare in campo per l’inizio della fase ad eliminazione diretta.

Il Camerun ha conquistato un solo punto finora nel proprio mondiale pareggiando in rimonta il match contro la Serbia, agli africani oggi serve una vera e propria impresa per superare il turno, servirà infatti superare il Brasile e sperare di ricevere buone notizie dall’altro match che si giocherà in contemporanea tra Serbia e Svizzera.

Dia de Brasa! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 Às 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta Camarões, no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. A Canarinho busca garantir a primeira colocação no Grupo G. Vamos com tudo! Juntos sempre! 💛 Bora, Brasil! 💪🙏 pic.twitter.com/hz7QocN3AA — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 2, 2022

Camerun con il 4-3-3, Choupo-Moting punta centrale

Partirà ancora dalla panchina Aboubakar, il Camerun dovrebbe iniziare con gli stessi undici che hanno strappato il pareggio in rimonta contro la Serbia.

In attacco partirà ovviamente Choupo-Moting, a centrocampo invece maglia da titolare per il “napoletano” Zambo Anguissa.



Song schiera il solito 4-3-3: tra i pali pronto Epassy, difesa a quattro formata da Fai, Castelletto, Nkoulou e Tolo.

A centrocampo pronti Hongla, Gouet e Anguissa a supporto del tridente composto da Mbeumo, Choupo-Moting e Toko Ekambi.

Brasile con il 4-2-3-1, gioca Martinelli

Piccolo turnover per Tite che, oltre agli infortunati Neymar e Danilo, dovrebbe rinunciare a Vinicius Junior e Richarlison.

Davanti partirà dal primo minuto Gabriel Jesus con Antony a completare il tridente.

Fuori Alisson, in porta c’è Ederson, difesa a quattro composta da Dani Alves, Eder Militao, Bremer e Alex Telles.

Tante novità a centrocampo con Fabinho e Fred che giocheranno titolari alle spalle di Rodrygo, Antony e Martinelli che giocheranno in appoggio a Gabriel Jesus.

La partita sarà trasmessa alle ore 20 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.