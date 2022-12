Biden, dal possibile dialogo con Putin fino al cambiamento delle primarie

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha spiegato che un possibile dialogo con Putin potrebbe avvenire e nel frattempo ha rivoluzionato le prossime Primarie del 2024.

In questi tempi Biden ha un ruolo fondamentale nei rapporti internazionali e si esposto in merito al conflitto Russia Ucraina durante una conferenza stampa dovuta al viaggio diplomatico del presidente francese Macron. Nello stesso momento il presidente Usa ha in serbo una rivoluzione per le elezioni primarie che si terranno nel 2024.

Le dinamiche internazionali stanno prendendo una forma differente e i rapporti internazionali ovviamente seguono il filo conduttore degli eventi causati soprattutto dal conflitto in Ucraina. Il protrarsi della guerra ha provocato inevitabilmente la reazione degli Stati Uniti e della NATO nei confronti della Russia e il distacco tra le potenze mondiali ha provocato la crisi energetica e un peggioramento dell’economia globale che ha fatto riflettere anche il presidente degli Stati Uniti la cui posizione in merito al governo russo è sempre stata molto rigida.

Biden è il possibile dialogo con Putin

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto negli ultimi giorni la visita del presidente francese Macron e uno dei focus principali nell’incontro è stato il possibile negoziato con Putin. Il presidente francese ha spiegato che, secondo lui, è ancora possibile avviare un dialogo che porti ad un negoziato improntato al finalizzare un accordo che riesca a riequilibrare la pace mondiale e a riportare un minimo di stabilità internazionale.

Della stessa idea sembra essere il presidente Biden che, durante la conferenza stampa con Macron ha riferito che in questo momento, dopo tutti gli avvenimenti degli ultimi mesi capitati a causa del conflitto in Ucraina, probabilmente il fatto di trovare un accordo tra le parti non è un’idea da scartare ma anzi afferma addirittura che non è nei suoi piani nell’immediato ma potrebbe anche avviare una trattativa personalmente con il capo di Stato russo.

Il leader dei dem ha dichiarato: “Allo stato attuale, non ho piani immediati di contattare Putin… Sono pronto a parlare con Putin se Putin dimostrerà di avere un vero interesse nel cercare di porre fine alla guerra: ancora non l’ha fatto. Se lo dovesse fare, dopo consultazioni con i miei amici della NATO, sarei pronto a sedermi con lui per sapere cosa ha in mente. Ma ancora non l’ha fatto. Nel frattempo, penso che sia eccezionalmente importante continuare a sostenere il popolo ucraino”.

La posizione degli Usa in merito al fatto di sostenere l’Ucraina non cambia in nessun modo anzi gli Stati Uniti sono i primi a mettersi in gioco per quanto riguarda la fornitura di mezzi militari sofisticati e tecnologici e per quanto riguarda gli aiuti a sostegno del popolo ma questa apertura al dialogo esternata da Biden è il primo vero cambiamento di rotta e di posizione degli Stati Uniti. Fino ad oggi si erano mostrati duri e rigidi riguardo ad un possibile negoziato.

La crisi globale causa della guerra in Ucraina ha cambiato l’approccio internazionale ma ciò non vuol dire che la Russia verrà lasciata libera di occupare i territori ucraini o di proseguire il conflitto, ma si sta cercando la maniera di dialogare e avviare una possibile trattativa di pace anche il Cremlino. Senza dare per scontato che la vittoria Ucraina sia l’unica possibilità di uscita dal conflitto.

Il possibile dialogo tra Biden e Putin anche se solo in una scenario del prossimo futuro potrebbe segnare una svolta nelle dinamiche internazionali.

Biden ha intenzione di mantenere un’apertura nei rapporti commerciali e statali in quanto in programma di candidarsi nuovamente alla Presidenza e il suo approccio è rivolto alla cooperazione e all’inclusione. Negli ultimi tempi si era mostrato duramente in contrasto con la Cina per ragioni puramente economiche riguardo alle quali entrambi sembrano aver raggiunto un accordo.

Ora emerge che il presidente Usa ha in serbo una rivoluzione per le Primarie che si terranno nel 2024 e che prevedono uno scontro diretto tra il tycoon Trump e il leader e a democratico e attuale presidente.

La rivoluzione nelle Primarie del 2024

Il presidente degli Stati Uniti ha in serbo una grande rivoluzione per le Primarie insieme al Partito Democratico si sta preparando a scrivere una pagina della storia americana. Da oltre mezzo secolo le lezioni sono sempre partite dall’Iowa ma questa volta partiranno da una località differente dati che Biden ha scelto di dare priorità e soprattutto di tutelare le minoranze afroamericane. E così i primi ad andare alle urne per le primarie del 2024 saranno gli abitanti del South Carolina.

Una decisione inaspettata e che denota la volontà del Partito Democratico di rimanere al governo del Paese per continuare la propria missione. Questa volta sembra che è il presidente Biden non voglia perdere tempo. Questo perché lo scarso impegno messo nella campagna dei mitter musa gli è quasi constata la perdita dell’intero Congresso mentre alla fine per pochissima maggioranza ma ha mantenuto il potere al Senato.

Questa volta non ha intenzione di arrivare impreparato e si annuncia una campagna elettorale di fuoco dato che il suo storico rivale Donald Trump non ha intenzione di mollare il colpo e anzi a causa delle aspettative e intenzioni di alcuni dei candidati repubblicani sta muovendo una guerra interna anche al partito repubblicano del quale si ritiene leader assoluto.