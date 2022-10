California, una famiglia rapita e uccisa: arrestato un pregiudicato

Una tragedia ha oscurato il sole della California in questi giorni: un’intera famiglia, tra cui una bambina di 8 mesi, è stata rapita e uccisa. La polizia sta indagando sull’accaduto, intanto ha fermato un pregiudicato.

In queste ore, i media statunitensi stanno diffondendo una gravissima notizia, che arriva dallo Stato della California: una famiglia di quattro persone è stata uccisa e ritrovata in un campo a Merced.

Dopo il ritrovamento dei corpi, la polizia si è messa a lavoro sulle indagini e ha fermato un sospettato in custodia, che ha poi confessato la colpa. Ecco i dettagli sulla vicenda.

Una famiglia giovane, con una bambina di soli 8 mesi, è stata rapita e poi uccisa, una tragedia su cui ora le forze dell’ordine stanno indagando.

New Delhi: A total of six murders, including that of an eight-month-old infant, within a week’s time begs answer to the question every Indian wants to know — is the community safe in the US? The US is home to more than 4.5 million Indians, which is the highest-earning ethnic grou pic.twitter.com/DaBEzuAvq0

— Deccan News (@Deccan_Cable) October 7, 2022