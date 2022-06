Calendario Wimbledon, Berrettini dal lato di Nadal

Il calendario di Wimbledon mette i grandi favoriti Berrettini e Djokovic dalle parti opposti del tabellone con l’italiano che potrebbe però incontrare l’insidia Rafa Nadal durante il suo cammino



Tutto pronto per il grande appuntamento di Wimbledon dove il nostro Matteo Berrettini arriva motivato dopo le grandi vittorie a Stoccarda e al Queen’s.

L’azzurro vuole confermare il suo grande momento provando a vincere il suo primo slam in carriera in una superficie dove già lo scorso anno riuscì a raggiungere una storica finale perdendo soltanto da Novak Djokovic.

Il torneo oggi ha ufficializzato il calendario con Berrettini e Djokovic sorteggiati ai lati opposti del tabellone.

