Calendario delle festività 2023: ecco tutte le date da annotare sulla propria agenda per l’anno che si appresta ad entrare.

Il 2023 sarà caratterizzato da diverse festività che ci permetteranno di avere 38 giorni di vacanze in totale, tra i vari ponti previsti per il nuovo anno. Sono presenti, infatti, sia festività religiose che ricorrenze non legate alla sfera del culto. Ecco, nello specifico, tutte le date da annotare in agenda.

Calendario delle festività 2023: le date

Il nuovo anno 2023 è alle porte e, tra ponti e festività, potremo beneficiare, in totale, di 38 giorni di vacanza, durante i quali potremmo rilassarci e, perché no, organizzare un ponte per visitare una nuova città, che sia in Italia o all’estero.

Di seguito, ecco le date di tutte le festività previste per il 2023:

01/01/2023: Capodanno

06/01/2023: Epifania

09/04/2023: Pasqua

10/04/2023: Lunedì dell’Angelo

25/04/2023: Festa della Liberazione

01/05/2023: Festa dei lavoratori

02/06/2023: Festa della Repubblica

15/08/2023: Ferragosto

01/11/2023: Ognissanti

08/12/2023: Immacolata Concezione

25/12/2023: Natale

26/12/2023: Santo Stefano.

In totale, come potete vedere, abbiamo dodici giorni festivi nel 2023, che partono con il 1° gennaio, Capodanno e continuano con il giorno dell’Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, per poi proseguire con la Festa della Liberazione, quella dei lavoratori, attesa da chi, appunto, svolge attività lavorative e trova in questo giorno un momento da passare in famiglia o da trascorrere in tranquillità.

Ci sono, poi, Ferragosto, Ognissanti, l’8 dicembre con l’Immacolata Concezione, Natale e, infine, Santo Stefano. Diamo anche uno sguardo ai giorni in cui cadono le ricorrenze non festive del 2023.

Per quel che concerne i ponti, l’Epifania cade di venerdì quindi si potrà beneficiare di tre giorni di riposo. La Festa della Liberazione, invece, ci regala un ponte di quattro giorni, dal 22 aprile. La Festa dei lavoratori conferisce, invece, una pausa di tre giorni, quella della Repubblica permette di fruire di un fine settimana lungo, lo stesso anche per Ferragosto. Infine, anche l’Immacolata concederà tre giorni di stop.

Natale – Nanopress.it

Ricorrenze non festive del 2023

Oltre alle ricorrenze festive, possiamo annoverare, all’interno del calendario 2023, anche le quelle non festive, quindi non legate alla religione cattolica. Ecco, di seguito, tutte le date da tenere in mente:

02/02/2023: Candelora

05/02/2023: Inizio del Carnevale

21/02/2023: Martedì Grasso, Fine Carnevale

22/02/2023: Mercoledì delle Ceneri, Inizio Quaresima

26/02/2023: I Domenica di Quaresima

05/03/2023: II Domenica di Quaresima

12/03/2023: III Domenica di Quaresima

19/03/2023: IV Domenica di Quaresima

20/03/2023: San Giuseppe, Festa del papà

26/03/2023: V Domenica di Quaresima

02/04/2023: Domenica delle Palme

06/04/2023: Giovedì Santo

18/05/2023: Ascensione

28/05/2023: Pentecoste

11/06/2023: Corpus Domini

29/06/2023: Santi Pietro e Paolo

02/11/2023: Commemorazione dei Defunti.

Sicuramente il Carnevale è la ricorrenza più attesa dai bambini che non vedono l’ora di indossare i propri costumi e festeggiare mascherati in questo momento dell’anno che cade il 5 febbraio 2023.