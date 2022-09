Caldaia, questa alternativa riscalda di più e costa meno: non fartela scappare prima dell’inverno

Altro che caldaia, c’è un sistema che assicura più efficienza e maggiore risparmio. Non fartelo scappare prima dell’inverno.

Considerando il vertiginoso aumento dei costi del gas, la riduzione dei consumi energetici diventa non ‘una’ priorità ma ‘la’ priorità. La prima cosa a cui pensare è trovare alternative alla caldaia a gas tradizionale, sistemi ecologici per il riscaldamento in grado di ridurre i consumi energetici. In questo modo, si evitano sprechi e si risparmia denaro.

Qualcuno può pensare alla caldaia a biomassa che impiega altro combustibile (legna o derivati). E’ un’alternativa che sta spopolando ma implica dei limiti: la legna occupa un certo spazio che non tutti hanno. In più la caldaia a legna non è autonoma, bisogna ricaricarla ogni 4-6 ore per la combustione.

Quali sono queste alternative?

Altro che caldaia a gas classica: questo sistema assicura più efficienza e risparmio

Esistono caldaie che potrebbero risultare vantaggiose se installate e mantenute correttamente. Tra le varie alternative, una soluzione valida per questo inverno è la pompa di calore geotermica.

Questo dispositivo per il riscaldamento trae energia dalla terra e dalle falde acquifere. Nel secondo caso si parla di pompa di calore idrotermale. Con questo sistema il calore del seminterrato viene riutilizzato per il riscaldamento dell’intero circuito. E’ una soluzione ecologica ed innovativa.

I pannelli solari termici assicurano tanto il riscaldamento quanto la produzione di acqua calda. Il motivo è semplice: il sole che colpisce i pannelli fa salire la temperatura dell’acqua all’interno del circuito di riscaldamento.

I vantaggi della pompa di calore geotermica

La pompa di calore geotermica che sfrutta il calore nel terreno per produrre energia rinnovabile consente un importante risparmio energetico. Per installare questo dispositivo bisogna avere terreno disponibile. Chi ha a disposizione terreno sufficiente può beneficiare dei vantaggi di questo sistema: è una soluzione che riduce notevolmente le emissioni di anidride carbonica e che, allo stesso tempo, abbatte drasticamente i costi energetici a lungo termine.

Il limite dei pannelli solari termici è rappresentato dai massimali di spesa. Per installarli, il limite previsto è di 54.545,45 euro per unità immobiliare in quanto è ammessa una detrazione massima di 60.000,00 euro.

Visto che la bolletta del riscaldamento, in media, costituisce il 60% del budget energetico familiare, è facile intuire il grande vantaggio della pompa di calore geotermica.

C’è da considerare le condizioni meteorologiche in quanto la produzione di calore del pannello dipende da queste. Quando il tempo è nuvoloso, il sistema sarà limitato e, a volte, inefficiente. Di conseguenza, si raccomanda di installare un impianto di riscaldamento di supporto (una stufa a legna o altro) per assicurarsi di coprire interamente il fabbisogno di riscaldamento nel proprio ambiente.