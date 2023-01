Calcio e fatturazione: ecco i club che incassano di più

By

Nella classifica stilata dalla Football Money League di Deloitte, ci sono molte squadre della Premier League che predominano.

Nella top 10, infatti, ci sono sei squadre che arrivano direttamente dall’Oltremanica. Le squadre del nostro Paese invece sono molto distanti.

Gli incassi dei primi 20 club

9,2 miliardi di euro, un fatturato strabiliante, una cifra che è stata prodotta nella stagione calcistica 2021-2022 da 20 club che portano il primato mondiale.

Rispetto alla stagione calcistica precedente, i dati sono in crescita addirittura del 13%. Questo dato è strettamente legato al ritorno del calcio nella normalità.

Con la fine dell’emergenza dovuta alla pandemia, molti tifosi hanno avuto la possibilità di ritornare a riempire gli stadi.

Per questa ragione le entrate sono cresciute arrivando ad una cifra di 1,4 miliardi. Anche i ricavi commerciali sono cresciuti ampiamente.

Con non molta sorpresa dobbiamo dire che le squadre italiane non appartengono alla top 10 per quanto riguarda il fatturato.

La squadra campione d’Italia, il Milan, si trova alla sedicesima posizione con il suo fatturato cresciuto proprio grazie al titolo di campione d’Italia che ha vinto.

La squadra ha registrato un fatturato, per la stagione calcistica 2021-2022 pari a 264,9 milioni di euro.

L’Inter è al quattordicesimo posto con il ricavo di 308,4 milioni di euro. La Juventus invece è uscita dalla top ten, acquisendo l’undicesima posizione, a causa del crollo del suo fatturato.

Ad occupare la decima posizione è il club dell’Arsenal. Il fatturato della squadra è cresciuto di ben 67 milioni, arrivando alla cifra di 433,5 milioni.

Questo aumento è stato dovuto soprattutto ai boom dei ricavi legati stadio Emirates, luogo che è stato molto rimodernato e è ancora più apprezzato dagli spettatori.

Di sicuro questo rialzo dei guadagni altro non è che una conseguenza positiva di un restauro che è stato molto gradito ai fan più accaniti del gioco del calcio.

Al nono posto vi è il Tottenham che recupera oltre 100 milioni, con un fatturato di 523 milioni di euro.

In questo caso il merito va ai guadagni dei botteghini provenienti dal nuovo stadio che ha fatto salire il fatturato da 2 milioni di euro di due anni fa ai 125 milioni ottenuti nel 2022. I ricavi commerciali invece hanno raggiunto la cifra di 215 milioni di incassi.

All’ottava posizione si piazza la squadra del Chelsea con un aumento di 75 milioni di euro, per un totale di 568 milioni di euro.

Infatti, proprio come sottolinea Deliotte, i dati sono ritornasti ai livelli prima della pandemia grazie anche al fatto che sono in costante aumento anche i guadagni a livello commerciale insieme alle vendite dei diritti televisivi.

Settima posizione occupata dal Barcellona, che lo scorso anno occupava la quarta posizione molto vicino al podio. Il fatturato del club azulgrana è di 638,2 milioni di euro.

Anche se il suo fatturato continua a crescere, il club del Barcellona ancora non è stato in grado di arrivare a quello che era il livello prima della pandemia. Una situazione provocata dal fatto che sono diminuiti del 13% i ricavi delle trasmissioni televisive.

Al sesto posto è presente il Bayer Monaco con 653,6 milioni di euro. Il club bavarese non riesce a conservare il suo terzo posto che aveva conquistato lo scorso anno anche se è presente una piccola crescita del fatturato.

Le squadre dal sesto al primo posto

Di sicuro molto importante è stato ciò che è riuscito a portare a casa grazie al matchday che ha fatto aumentare il fatturato del 10%.

Al quinto posto troviamo il Paris Saint-Germain, con 654 milioni di euro.

E’ questo l’unico club della nazionalità francese presente all’interno dei primi 30 membri della lista.

Dei guadagni che sono aumentati molto durante il matchday che ha fatto aumentare il fatturato da 17 milioni del 2021 ai 132 milioni del 2022.

Il quarto posto è occupato dal Manchester United, con 688 milioni di euro. Una crescita non di poco conto dovuta soprattutto ai ricavi commerciali senza dimenticare quanto sia stato importante il matchday.

Grazie a quest ultimo, il ricavo è aumentato dagli 8 milioni del 2021 per passare a 126 milioni del 2022.

Sul podio, avanti agli acerrimi nemici i Red Devils, troviamo il Liverpool con un fatturato di 701,7 milioni di euro. Un aumento dovuto alla finale Champions League che la squadra è riuscita a raggiungere durante la stagione calcistica 2021-2022.

La seconda posizione se l’aggiudica il club del Real Madrid con 713,8 milioni. Al momento il club ancora non è stato in grado di tornare ai livelli prima della pandemia.

Ciò che pesa più di tutto è il fatto che i ricavi sono calati del 40% a differenza del periodo 2018- 2019 proprio a causa delle restrizioni provocate dal Covid 19.

Infine, in vetta alla classifica, troviamo il Manchester City con un fatturato esorbitante: 731 milioni di ricavi. E’ questa la seconda volta in cui il club emiratino riesce ad occupare una posizione in cima alla classifica.

In questo caso il merito va ai guadagni del matchday e ad un vero e proprio boom dei ricavi commerciali.