Calamite sul frigo, perché dovresti toglierle da lì: i danni sono irreparabili

Le calamite sul frigo vanno immediatamente rimosse per non avere dei danni irreparabili. Ecco quali conseguenze possono avere.

Nelle nostre cucine uno degli elettrodomestici che non può mancare ed è indispensabile per la conservazione dei nostri cibi è il frigorifero che ci consente di mantenere fresche le nostre pietanze e bevande.

Ci sono vari tipi di modelli e di marche ma la maggior parte di questi presentano sulla facciata delle ante un corpo metallico che può essere di vari colori ma di solito è comunemente bianco o grigio.

Calamite: ecco perché è dannoso tenerle sul frigo

Per via del suo colore asettico da tantissimi anni ci si appongono su questo elettrodomestico delle calamite e la maggior parte di queste sono provenienti da città e da Paesi molto lontani da quella in cui viviamo.

Questo perché durante i nostri viaggi, i souvenir più economici e più diffusi di sempre in tutte le parti del mondo sono le calamite e spesso chiediamo ai nostri amici di portarcene alcune durante le loro vacanze.

Così, come anche mostrato in molti film e fiction il nostro frigo avrà un aspetto più simpatico e molte di queste calamite possono essere utili per mantenere sul nostro frigo delle foto o dei fogliettini.

In molti utilizzano le calamite per porvi sotto di essi, sfruttando la loro aderenza alla parete del frigorifero, la lista della spesa, in modo di potersi ricordare cosa dover acquistare recandosi al supermercato.

Ma non tutti sanno che queste calamite possono creare dei danni veri e propri a cui non si può tornare indietro e quindi ci troveremo in seguito ad essere costretti a cambiare il nostro elettrodomestico.

A rivelarlo sono stati degli studi che hanno verificato come il campo elettromagnetico di queste calamite entrando a contatto con l’elettrodomestico, danneggerebbe in modo irreversibile quelli di ultima generazione.

Le conseguenze

Essendo molto tecnologici e usufruendo di una funzione touchscreen, i nuovi frigoriferi con la presenza di calamite sono predisposti a maggior deterioramento e ad una mal funzione dovuti ai campi magnetostatici.

Questi, presenti sulle calamite, potrebbero essere motivo di mal funzionamento dell’elettrodomestico per via della sua funzionalità moderna e colpire parti elettroniche danneggiandole in maniera molto seria.

Pertanto, qualora ci troviamo davanti a dei frigoriferi di nuova generazione, specie se hanno una funzione touchscreen è sempre meglio evitare di appiccarci sopra le calamite per non dover poi sostituirlo.

In alternativa, in vari negozi di articoli per la casa, sono in vendita lastre di ferro o di metallo create appositamente per metterci su le nostre calamite e potremmo appendere questo oggetto nella nostra cucina senza rinunciare agli amati souvenir.

C’è da specificare che il danno creato da queste calamite è solo a livello tecnologico e di conseguenza la loro presenza sul nostro elettrodomestico non crea problemi sui cibi all’interno di esso.

Questo perché la forza del campo elettromagnetico e magnetostatico delle calamite non riuscirebbero a penetrare fino all’interno del frigo in nessun modo in quanto posizionate all’esterno.

Di conseguenza, le calamite possono essere anche utilizzate posizionandole sulla cappa della cucina anche se in questo caso bisogna stare attenti che la parte in resina o in legno non si scolli dalla parte elettromagnetica.

Oppure un’altra soluzione potrebbe essere quella di attaccarle sulla porta di ingresso o su delle lavagne magnetiche. Quindi, anche se dovessimo rinunciare ad avere i souvenir sui nostri frigoriferi ci sono sempre delle alternative che si possono trovare.

L’importante è sempre stare attenti che se siamo in possesso di un frigorifero moderno questo non deve essere in alcun modo deteriorato dal punto di vista tecnologico per via del posizionamento delle calamite sulla sua parte anteriore.

Diversamente queste non creano problemi per i frigoriferi classici.