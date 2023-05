Una tragedia avvenuta in montagna in provincia di Treviso. Lucia ha, forse, messo in fallo un piede ed è precipitata in un dirupo. La dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto sotto gli occhi di suo marito. I due coniugi stavano facendo una passeggiata, quando è accaduto l’imprevedibile.

Lucia muore cadendo in una scarpata

Esattamente, non si sa ancora cosa sia successo e, soprattutto, l’esatta dinamica di come Lucia Gallina, di 75 anni, sia precipitata nel vuoto. Era insieme a suo marito, e stava facendo una passeggiata in montagna a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Forse una distrazione, o un piede in fallo, sta di fatto che la donna, ad un certo punto, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per 40 metri nel vuoto, sotto lo sguardo di suo marito.

Il tutto è accaduto nel giro di pochi istanti e l’uomo non è riuscito a trattenere la moglie per evitare che il peggio accadesse. È morta sotto gli occhi di suo marito e di un’amica che era insieme a loro. Lucia condivideva col marito la passione per le passeggiate in montagna. Al momento della tragedia, la donna e suo marito stavano percorrendo il sentiero dell’Arco, sotto cima Vallon Scuro, insieme ad un’amica di famiglia.

Non si sa ancora, come dicevamo, quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente. Sta di fatto che le ipotesi messe in campo dai soccorritori sono state diverse: da quella del piede messo in fallo dalla donna, al malore improvviso della stessa. Quando è arrivato l’elisoccorso, Lucia è stata trovata giù di 40 metri e per lei, ormai, non c’era più nulla da fare.

Le parole della figlia della coppia

La caduta è stata, forse, acutizzata anche dal terreno diventato scivoloso a causa delle piogge incessanti di questi giorni.

Cosa, quindi, che potrebbe aver provocato la discesa della donna, nel suo cadere, ancora più giù a valle. “Era partita da casa, da Nervesa, con papà e un’amica di famiglia per un’escursione a Cison di Valmarino. Erano diretti al bivacco, quando è scivolata nella scarpata sottostante il sentiero. Nessuno ha visto quegli istanti. Non si sa se sia scivolata o se abbia avuto un mancamento. Non si può sapere” – sono le parole della figlia della coppia, in una sua dichiarazione al quotidiano “Il Gazzettino”.

Il marito è stato il primo che ha tentato di soccorrere Lucia, scendendo nella scarpata dove la donna era precipitata. La richiesta di soccorso è arrivata quasi immediatamente al 118 e l’arrivo dell’elisoccorso ha permesso, subito, l’individuazione di Lucia e il punto esatto dove era precipitata. Al medico non è rimasto purtroppo altro che constatare il decesso della donna dovuto ai traumi riportati nella caduta.