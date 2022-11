Busta paga, tredicesima in anticipo per questi lavoratori: chi può fare richiesta

Tredicesima in anticipo per tutta questa categoria di lavoratori. Chi può fare richiesta e come? Facciamo immediatamente chiarezza.

Ci sono sempre delle novità molto interessanti e non sempre sono in negativo. Infatti una particolare categoria di lavoratori potrà godere di un interessante somma con la tredicesima in anticipo sul mese di dicembre 2022. Chiudere un anno così difficile in questo modo è la soluzione migliore per tirare un sospiro di sollievo.

Stiamo parlando nel dettaglio del cedolino NoiPa per il mese di dicembre, ricchissimo e anche in anticipo. Lo stipendio andrà ad aggiungersi alla tredicesima e agli aumenti per godere finalmente di un minimo di tranquillità. L’ufficialità è appena stata pubblicata dopo aver ricevuto lo stipendio di novembre: si pensa e ci si proietta a dicembre 2022 nel momento in cui si potrà ricevere una somma cospicua e i dipendenti pubblici ne saranno entusiasti.

Mettiamo da parte per un attimo il mese di novembre e facciamo chiarezza sull’ultimo stipendio dicembre 2022 ricco di non poche sorprese, tra cui una tredicesima dovuta a prevista come da legge italiana. Scopriamo insieme tutte le novità del cedolino e quali saranno gli importi?

Tredicesima in anticipo a dicembre 2022: categorie e caratteristiche

Come anticipato, nel mese di dicembre ci saranno non poche novità per tutti coloro che percepiscono il cedolino NoiPa. Non solo lo stipendio regolare ma anche una ricca tredicesima e una serie di aumenti che faranno gola. Tutto questo arriverà al personale scolastico in anticipo quest’anno, con la data del calendario da segnare che anticiperà quello classico previsto del 23 dicembre: quest’anno infatti il pagamento arriverà il 15 dicembre 2022.

Una bellissima notizia, se si pensa che l’anno scorso in questo periodo c’è stata una grandissima difficoltà nel poter arrivare a fine anno e ricevere solo quanto spettasse a tutti. Oggi questi collaboratori potranno usufruire di quanto gli spetta, con l’aggiunta di una bella cifra di tredicesima in anticipo oltre che tutti gli arretrati.

Cedolino NoiPa, aumenti e previsioni

Il cedolino NoiPa del mese di dicembre 2022 è in pagamento al 15 dicembre 2022 e tutti i dipendenti pubblici potranno aver la tredicesima in anticipo, che si aggiungerà a tutti gli arretrati previsti e gli aumenti direttamente in busta paga. Grazie al rinnovo del contratto per la Pubblica Amministrazione, viene dato il via al pagamento di tutti gli arretrati che vanno dall’anno 2019 all’anno 2021.

Non solo, come anticipato le sorprese non sono di certo finite qui. Infatti, ci sarà un aumento che riguarda anche alcune mensilità che non sono state corrisposte negli anni precedenti. Ma di quali cifre stiamo parlando? Il 15 dicembre la cifra prevista sarà ottima con una serie di aumenti e cifre che faranno gola a chiunque.

Gli esperti ci parlano di arretrati che superano i 1.700 euro, con somme da assegnare che partono da 1500 euro sino a 2900 euro. L’aumento mensile dello stipendio sarà di 100,27 per 13 mesi.