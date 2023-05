Busta paga, 360 euro di bonus a maggio per questi lavoratori: a chi spetteranno

Il governo è a lavoro su una misura che permetterebbe ad alcuni lavoratori di ricevere fino a 360 euro in più in busta paga a maggio.

In queste ore il dibattito politico è concentrato sulla misura relativa al taglio del cuneo fiscale, che potrebbe portare grandi vantaggi a molti lavoratori. Se la manovra dovesse andare a buon fine entro la fine di aprile, infatti, già da maggio alcuni lavoratori potrebbero percepire da 300 a 360 euro di bonus in busta paga. Vediamo come procede la situazione.

Taglio del cuneo fiscale: busta paga più sostanziosa da maggio

In cosa consiste il taglio del cuneo fiscale? Si tratta di una misura che il governo italiano sta valutando per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori con redditi medio-bassi. L’obiettivo, in particolare, è una riduzione di almeno 3-4 punti.

Il cuneo fiscale rappresenta la differenza tra il costo del lavoro per l’azienda e la retribuzione netta del lavoratore, e il taglio del cuneo fiscale consiste in una riduzione di questa differenza. Secondo quanto dichiarato, il governo ha stanziato a questo fine fondi pari a più di 3 miliardi di euro.

Inoltre, molti lavoratori saranno felici di sapere che pare proprio che l’intenzione dell’esecutivo sia quella di stringere al massimo le tempistiche. Questo permetterebbe di far percepire ai lavoratori gli effetti del provvedimento in breve tempo, già da maggio.

Possibilità che non sembra così remota, dato che anche Federico Freni, sottosegretario all’Economia, ha affermato che è plausibile che il governo approvi il provvedimento entro aprile. Di conseguenza, i tagli fiscali previsti, almeno in parte, dovrebbero iniziare a farsi sentire già a partire da maggio di quest’anno. Questo significa buste paga più sostanziose per molti lavoratori.

Fino a 360 euro in più in busta paga

Al momento non ci sono cifre certe riguardo agli aumenti. Comunque, in base alle stime effettuate i lavoratori con redditi compresi sotto la soglia dei 25 mila euro potrebbero ricevere aumenti dai 25 ai 30 euro mensili. Ciò significa che molti lavoratori potrebbero ricevere un bonus annuo che va da 300 a 360 euro.

Qualora andasse in porto, la misura sarà valida fino alla fine dell’anno corrente. Per quanto riguarda l’anno prossimo, il 2024, bisognerà ridiscutere la questione. Questo è dovuto principalmente al fatto che per prorogare la misura anche al prossimo anno il governo avrà bisogno di mettere a disposizione altri fondi per finanziarla.

Perché abbiamo bisogno di questa misura

Il taglio del cuneo fiscale è un importante strumento per stimolare l’occupazione e la crescita economica, in quanto riduce i costi del lavoro per le imprese e aumenta il reddito disponibile per i lavoratori. Tuttavia, l’efficacia della misura dipenderà dalla sua adeguata implementazione e dal suo impatto sui diversi segmenti della forza lavoro.

Ai lavoratori italiani non rimane dunque che attendere con grande interesse i nuovi sviluppi per scoprire se beneficeranno di un aumento del reddito disponibile già a partire da maggio. Inoltre, rimangono ancora incertezze sull’effettiva attuazione della misura e sull’entità dell’aumento in busta paga.

Il governo dovrà fare in modo che il provvedimento sia efficacemente implementato e valutare attentamente la sua proroga per il prossimo anno.