Durante l’ultimo anno è emersa sempre più la necessità di digitalizzare molti degli strumenti utilizzati nella vita quotidiana. L’impossibilità di recarsi fisicamente presso esercizi commerciali ha rimesso al centro del dibattito il tema della digitalizzazione dei buoni pasto, specialmente dopo l’innalzamento della soglia di esenzione per i buoni pasto digitali.

Affrancandosi, infatti, da supporti cartacei o in plastica, è possibile utilizzare i propri buoni pasto mostrando direttamente un QR code da smartphone: una soluzione molto comoda per tenere sempre sotto controllo gli importi spesi e i buoni disponibili.

Come ogni cosa, però, anche la genesi dei buoni pasto digitali ha una lunga storia. Edenred è presente sul mercato dal 1962 e si è costantemente adeguata ai mutamenti del mondo del lavoro. Ultimo di questi il massiccio ricorso allo smart working, alla pausa pranzo smart e al delivery.

Le soluzioni di Edenred per i buoni pasto applicati al delivery

Il futuro dei buoni pasto includerà sicuramente anche il delivery, strumento sicuro ed efficace per garantire un’ottimizzazione dei tempi per il lavoratore e un indotto economico importante per i ristoratori.

A tale scopo i buoni pasto Ticket Restaurant® sono fruibili anche su app. L’applicazione permette di conservarli direttamente su smartphone e presentarli per la spesa o il conto del ristorante. Grazie al conto cloud è possibile utilizzarli anche sugli e-commerce delle aziende convenzionate.

Come tutte le soluzioni smart anche Ticket Restaurant App semplifica la contabilità dei buoni pasto, permettendo all’utente di tener sempre sotto controllo il saldo, le transazioni e permette di calcolare quanti buoni pasto sono necessari per raggiungere il conto totale. Ticket Restaurant App non è l’unica soluzione proposta da Edenred. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all’innovazione del sito https://www.edenred.it/. Gli utilizzatori finali potranno accedere al portale dedicato “Dove Pranzo”, realizzato in collaborazione con TripAdvisor. Il sito permette di visualizzare gli esercizi commerciali più vicini e le ultime recensioni.

Strumenti tecnologici per ristoratori ed esercenti

L’acquisizione dei buoni pasto diventa più semplice anche per gli esercenti. Ad oggi Edenred ha installato oltre 50.000 pos, di cui molti dotati di connettività 4G e sistema operativo Android. XPOS, in particolare, è il terminale che funziona esattamente come uno smartphone e permette all’esercente di leggere e incassare i buoni pasto grazie al lettore di barcode direttamente ai tavoli. La conferma, grazie alla connettività ad alta velocità, arriverà in pochi secondi.

Easy Check è invece il terminale che permette di digitalizzare e incassare i buoni cartacei ricevuti. Il sistema diventa fondamentale in quanto azzera le spese per la conservazione dei buoni cartacei. Easy Check permette inoltre di eliminare ogni tipo di errore di calcolo e invia i dati scansionati direttamente a Edenred senza bisogno di conteggi manuali. Accettare i buoni pasto Ticket Restaurant® diventa quindi sempre più semplice e conveniente.